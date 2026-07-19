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世界盃2026｜老鷹雄心不死 鬥心強無懼落後

波盤王
更新時間：08:00 2026-07-19 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-19 HKT

西班牙 VS 阿根廷
Viu99、Now 618台周一凌晨3:00直播
推介：球隊開出角球大細：阿根廷 [4.5] 大、首發事項：安素費南迪斯「上述事件沒有發生」

阿根廷晉級路途崎嶇，防線自晉身淘汰賽後便未曾穩健過，但球隊每每壓前都能成功搶回形勢，預料今場尾段或要再施兩翼側擊，球隊開出角球大細中位數4.5的「大」絕對可敲。同時，中場安素費南迪斯今場既難有開火權，犯規亦漸見聰明，故這位悍將的首發事項「上述事件沒有發生」亦十分穩陣。

衛冕冠軍阿根廷雖然小組3戰全勝，但自16強要與新丁佛得角惡鬥至加時起，幾乎每一圈都遇上難題。問題在於阿根廷未能做到淘汰賽先保住不失的金科玉律，整屆賽事場均撲救1.3次只排48隊第43，而4場淘汰賽場場有失守共失6球，當中16強對埃及更要先落後兩球，明顯防線不能予人信心。

相反，阿根廷的反撲卻能經常成功搶回形勢，上場對英格蘭固然是對手調動問題，不過教練史卡朗尼落後下並非胡亂換入攻擊球員，而是在右中場、右後衛及中堅換入生力軍，陣式不變但最終仍成功憑傳中球反勝。預料今場阿根廷面對細節滿分的西班牙未必順風順水，史帥在用人上必要求鬥志多於技術，故亦不會介意再利用兩翼作簡單傳中，球隊開出角球大細中位數4.5的「大」有2.85倍，相當值博。

安素犯規未食過牌

另外，中場安素費南迪斯經常予人悍將之感，決賽周場均又有1.4次犯規，不過其實這位25歲中場已越來越聰明，他的犯規全部都不嚴重，整屆賽事未有一張黃牌已可證明。加上安素雖然已入兩球，但其實場均預期入球值只有0.12僅排全隊第7多，再數胡可能性不大。不妨考慮這位悍將的首發事項「上述事件沒有發生」，令睇波時更投入。加利李爾

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