世界盃2026｜狂牛眾志成城 八陣圖攻防一體

西班牙 VS 阿根廷

Viu99、Now 618台周一凌晨3:00直播

推介：入球大細 [2/2.5] 細

西班牙防守毫無破綻，場均預期失球僅0.3球的數據堪稱完美。球隊以前金球獎得主洛迪卡斯簡迪為陣眼佈下狂牛八陣圖，強如法國都儼如鬼打牆一樣迷失其中。今場歐洲冠軍對美洲冠軍的決賽，只要成功封印美斯的魔法，狂牛勢立於不敗之地，可坐和望贏小勝捧起大力神盃，推介入球大細2/2.5球細。

西班牙在今屆7場比賽的預期失球僅2.1球，至今更錄得6場清白之身。4強面對擁有超強大物理攻擊的法國三巨頭，「狂牛八陣圖」卻全方位壓制對手，化解物理攻擊於無形。不靠蠻力衝撞，球隊通過極致的短傳與無球跑動，布下無形的迷宮，令對手如同陷入泥沼，眼前的空間不斷被壓縮、切割，只能在永無止境的逼搶中迷失方向，最終力竭而敗。基利安麥巴比、米高奧列斯等球星更如蕩失路一樣迷失在陣法之中。

西班牙教練迪拉富安迪以2024年度金球獎得主洛迪卡斯簡迪作整座八陣圖的「陣眼」，是陣勢運轉的靈魂。八陣圖隨局勢萬般動盪，唯有陣眼定乾坤。洛迪的球商與大局觀，能在方寸之間理清亂局，將球隊的攻防轉換梳理得井井有條，他在今屆賽事保持94%的超高傳球成功率，以精準的長短傳，指揮着陣勢的開合。西班牙的防守極具迷惑性，引導對手去「死門」，而洛迪將前場的壓逼與後場的防線完美緊扣在一起。有他在，八陣圖絕無斷裂之虞。

而阿根廷一次又一次憑美斯在比賽中施展強大魔法起死回生，這位39歲的傳奇7場賽事例必交出入球或助攻，合共8入球4助攻，直接參與三分之二入球。4強一役，美斯交出兩記精妙助攻，領軍絕地反勝英格蘭，這位8屆金球獎的神奇魔法絕非科學能解釋。狂牛今仗能否生擒潘柏斯雄鷹，仍要問過這位魔法師。馬高