深C熟慮｜英法齊搶攻 入球大盤穩

法國 VS 英格蘭

推介心水 : 入球大細[3/3.5]大

世界盃已經倒數第2場賽事，法國上場4強表現強差人意，沒有踢出自己的正常水準，令人惋惜。但是隊長基利安麥巴比在今屆已入8球，與阿根廷球王美斯並列射手榜第一，再加上教練迪甘斯將會在季軍戰後告別帥任，為長達14年的執教生涯畫上句號，相信球隊會放開進攻，全力贏盡榮耀。

而英格蘭上場則在補時階段被阿根廷絕殺1:2，部分原因歸咎於教練杜曹的保守戰術，相信在輿論的猛烈評擊下，英格蘭也會採取積極進攻。預測兩隊均無奪冠壓力，比賽不會過度保守，兩隊全力進攻之下，一於選擇入球大。Chloe (ig: chloel2ung)