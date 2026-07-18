世界盃2026｜冀獎牌送別迪甘斯 法國奪季無「蘭」度

法國 VS 英格蘭

Viu99、Now618及616台周日凌晨5:00直播

推介：主客和主勝

法國雖然準決賽完敗，但始終曾打出一段有爭標能力的走勢，加上要送別功勳教頭迪甘斯，仍可看高一線。高盧雄雞更有力爭金靴獎的基利安麥巴比掛帥，就算今晚季軍戰對勝負意義不大，仍絕對有力擊敗隨時自亂陣腳的英格蘭，簡單取主客和主勝即可。

法國準決賽0:2負西班牙，與之前6場全勝的表現相比當然失色，但前鋒卓基直言：「唯一能淘汰我們的，是我們自己。」語氣中帶有不甘，反映球隊鬥志仍未凋謝。再者，已執教14年的主帥迪甘斯，早已揚言今屆世界盃是最後一戰，球員自然希望以勝仗送別這位2018世盃冠軍教頭，故戰意必定比一般季軍戰更強烈。

杜曹威信蕩然無存

季軍戰節奏向來較開放，而且隊長基利安麥巴比無論在公在私都要繼續爭取入球，表現必有保證。皆因這位27歲射手與美斯同樣入8球，但世界盃金靴不能平分，若入球數字相同就計助攻，而麥巴比的3次助攻就比美斯少1次，所以今場無論自己起腳還是鋪橋搭路，都一定表現積極。其實麥巴比在4強之前場場都有入球或助攻，故季軍戰是麥巴比挽回面子的大好機會。

而4強1:2負阿根廷的英格蘭，領隊杜曹打機式調動自毀長城，尾段6後衛陣放生美斯，遭各地球評家及網民大肆口誅筆伐或恥笑，球員場上拼勁完全被浪費，心情短期內難以平復。加上主將場祖迪比寧咸有可能因掌刮對手而被秋後算帳，今場或要坐波監，就算讓部分副選如明奴或艾雲東尼上陣，狀態亦成疑。主客和主勝有1.78倍分頭合理，一於直取。加利李爾