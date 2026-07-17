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美職｜老「馬」有火利打吡 銀河無懼讓球

波盤王
更新時間：07:00 2026-07-17 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-17 HKT

洛杉磯銀河 VS FC洛杉磯
Apple tv周六上午10:25直播
推介：讓球主客和 [-1] 主勝

洛杉磯銀河谷底反彈，而且技術細節改善不少，穩勝可期。該隊有老牌中場馬高列奧斯舖橋搭路下，明早有力於美職洛杉磯打吡中一舉擊敗FC洛杉磯，讓球主客和開出主隊讓一球亦不嫌多，直取「主勝」。

主隊洛杉磯銀河賽前排西岸第9，屬僅可殺入季後賽的位置，必須搶分至少保住現時排名。事實上，洛杉磯銀河上季只排常規賽西岸尾二而無緣季後賽，加上2026球季頭6場亦只錄1勝，一度令主帥佳格雲尼下台壓力急升。猶幸銀河此後9場收穫4勝3和的佳績，成功反彈士氣大振，近況已不能跟上季劣績同日而語。

銀河能成功止血，皆因死球防守及攻門命中率大有改善，聯賽只失兩記死球及場均中目標攻門5.7次，分別排美職30隊第4少及第5高，明顯更着重攻守細節。不過要在打吡中穩勝，具卡士的中場馬高列奧斯必定挺身而出。這位37歲前德國國腳聯賽已交出全隊最多的5記助攻，加上37次創造機會更屬美職並列第4多，穿針引線功架猶在，大賽表現必有保證。

FC洛杉磯主力養傷

至於排西岸第5的客軍FC洛杉磯雖有孫興民歸隊，不過南韓在世界盃備受國內傳媒挑釁與批評，而這位34歲前鋒在出局後旋即返回球會報到，未必完全平復，加上門將洛里斯因傷倦勤，不宜看好。加利李爾

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