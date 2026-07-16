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美職｜國腳歸隊實力大增 溫哥華白帽必滅「火」

波盤王
更新時間：07:00 2026-07-16 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-16 HKT

芝加哥火焰 VS 溫哥華白帽
Apple TV周五早上8:30直播
推介：讓球 [0] 客勝

溫哥華白帽在美職高踞西岸榜首，攻力冠絕聯賽，今場更有核心中場施巴斯坦貝赫達從美國國家隊回歸，勢與德國傳奇湯馬士梅拿聯手進襲，勝望甚濃。考慮到白帽實力肯定在芝加哥火焰之上，就算遠征亦能反客為主，推介讓球平手盤「客勝」。

溫哥華白帽近季進步神速，上季美職季後賽和中北美洲冠軍盃皆殺入決賽，寫下球會史上最佳成績。上季季中簽入德國傳奇湯馬士梅拿後，令今季爭標之心昭然若揭，進攻更見進步。白帽除入球數字僅少於國際邁亞密外，預期入球、總射門次數和創造黃金機會的次數皆為聯賽最強，踢法極具侵略性。唯獨在門前把握力方面稍有不足，若能改善必更具威脅。以球隊在美職近5仗皆作客出征，共錄2勝2和1負，不敗率達8成，戰績硬淨。

白帽進攻中場施巴斯坦貝赫達能力全面，聯賽共創造11次黃金機會，並交出4次助攻，皆為隊中第一，此外，6個入球有半數為禁區外射門，遠射極具威脅。這位美國國腳在今屆世界盃雖然較多後備上陣，但唯一一次正選披甲對土耳其，即交出入球助攻各一，狀態大勇。預料今仗貝赫達將重回白帽的正選名單，可望領軍全取3分。

火焰往績下風

主隊芝加哥火焰近年面對白帽顯得束手無策，自2017年以來，球隊便未曾試過在主場擊敗白帽，心理上處於劣勢。雖有聯賽領先射手榜的曉高古柏斯壓陣，但球隊整體實力仍不及白帽。馬高

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