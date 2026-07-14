世界盃2026 | 麥巴比大賽「牙」刷刷 法國星級鋒線大超「班」

法國隊今屆賽事展現出超強的個人質素，其進攻體系宛如重現當年巴西的4前鋒陣式，6戰全勝兼共轟入16球，不但入球能力傲視同儕，面對不同對手亦表現得游刃有餘，解決問題的能力遠勝包括今仗對手西班牙在內的列強。首席射手基利安麥巴比表現持續火熱，6場狂轟8球並交出3次助攻，大賽球員的頂級屬性表露無遺。今仗定能撕破狂牛防線，推介波膽2:0及2:1。馬高

法國進攻三巨頭擁有極強的個人質素，讓法國帶來本屆賽事最強大的火力，場均錄得賽事最高的中目標射門次數。面對對手的密集防守，法國主要依賴邊路米高奧利斯及奧士文尼迪比利的個人突破，配合中路麥巴比的超強能力撕裂防線。這三人質素奇高，既能自行取分，亦能為隊友鋪橋搭路，至今3人共創造逾40次機會。在主帥迪甘斯的現代化體系下，對手只能被迫採取低位防守壓縮空間，卻仍難以全面阻止其推進。加上後備席有巴高拿及卓基等球星，進攻火力深不見底。



先天大賽屬性麥巴比無懈可擊

射手麥巴比今屆的表現無可挑剔，至今已攻入8球，跟美斯並列神射手榜首。場均錄得高達3.3次中目標射門，足證其極高的起腳質量。麥巴比的門前把握力和強烈的侵略性，絕對是今場勝負的關鍵。「麥總」連續3屆殺入四強，典型的大賽球員屬性盡現，在國際賽舞台上往往展現出比在球會時更高興奮度與集中力，踢法更具侵略性，每每在球隊陷入僵局時，憑一己之力解決困局。

西班牙高位防線成死穴

反觀西班牙，雖然控球率冠絕今屆賽事，但連續兩場淘汰賽皆只能僅勝對手，前線缺乏爆破能力和節奏變速，成為球隊的一大硬傷。狂牛兵團習慣在逼搶下維持高位防線，這在面對法國隊時將極為危險，其身後的大片空檔極易被麥巴比等速度極高的法國鋒將反擊突圍，最終勢難逃一敗。



馬高推介

主客和 主勝 波膽 2:0/2:1

Viu 99台 、Now 618台周三凌晨3:00直播

比賽場地: 達拉斯AT&T球場