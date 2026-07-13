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世界盃2026｜趁決賽組合有分頭 英法最值博

波盤王
更新時間：07:00 2026-07-13 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-13 HKT

世盃決賽組合
推介：5 法國 - 英格蘭

法國在上線晉級4強過程輕鬆，鋒線無論團隊或個人都具頂級水準，尤其王牌射手基利安麥巴比必有追逐金靴的慾望，冠軍相已呈；而身處下線的英格蘭，面對實而不華的對手仍有力過關斬將，加上主力中場祖迪比寧咸狀態日漸提升，要60年後再闖決賽機會不低。趁決賽組合「法國-英格蘭」仍有合理賠率，萬勿錯過。

世界盃4強已定，身處上線的大熱門法國未受考驗，除16強1:0小勝一心打茅波的巴拉圭外，其餘5場至少淨勝兩球。能表現得如此游刃有餘，銳利鋒線厥功甚偉，麥巴比和奧士文尼迪比利共入13球，追平02年冠軍巴西經典2R組合；加上麥巴比與美斯同樣錄8個入球，僅以多1次助攻的點數些微領先，勢有額外動力爭逐金靴，法國殺入決賽的機會仍值得看高半線。

下線的英格蘭則在16強與8強，分別淘汰墨西哥及挪威，全屬實力分子，但三獅在淘汰賽經歷過先落後再反勝、打少一人、及加時續戰等逆境考驗，鬥志越見旺盛。再者，三獅中場祖迪比寧咸6球中有4球在淘汰賽攻入，賽事越重要就越有表現，大賽球員味濃。雖然4強要面對宿敵阿根廷，不過下把波更合英軍發揮，要自1966年再闖決賽絕非天方夜譚。決賽組合「法國-英格蘭」有2.95倍，相當值博。加利李爾

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