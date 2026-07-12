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瑞超｜奪「堡」奇兵壓陣 馬模主W穩

波盤王
更新時間：07:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-12 HKT

馬模 VS 哥登堡
香港時間周日晚上8:00開賽
推介：主客和主勝、波膽 3:1 & 3:2

瑞超的馬模上仗在新教練帶領下順利贏波，取得聯賽2連勝，整體戰績明顯反彈。加上球隊在主場的攻力強勁，季內5次作東合共轟入14球之多，尤其主力射手艾歷保菲咸近5戰入5球，狀態銳而腳風順。今晚馬模在主場迎戰作客失球數字高企的護級分子哥登堡時，極大機會在多入球下擊敗對手，勝望甚濃，推介主勝兼冷吼波膽3:1及3:2。

哥登堡後防脆弱

馬模上仗在新教練帶領下作客以1:0擊敗迪加科斯，形勢一面倒佔優，最終未能大勝對手只因共4度錯失黃金機會。連同前仗大勝咸斯達斯，馬模在早前經歷4連敗後已順利連贏兩場，證明表現已重回正軌。

再者，馬模今季主場火力強橫，5戰累積攻入14球，隊中射手艾歷保菲咸維持極高的入球效率，近5場聯賽合共攻入5球，今場要帶領球隊維持主場入球率應不成問題，對手只屬排下游的哥登堡，勝望極濃。

另一邊廂，哥登堡目前排在聯賽尾3，開季11戰共失24球，為聯賽失球第2多的隊伍。單計作客6戰更共失16球，防線表現極差，尤幸打法進取積極，作客平均入1.6球，今仗破蛋機會仍高。馬高

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