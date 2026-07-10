深C熟慮｜紅魔憂兵疲 鬥牛頂半場

西班牙 VS 比利時

推介心水 : 半場讓球[+0/+0.5]客勝

西班牙上一圈憑補時入球1:0擊敗葡萄牙而晉級8強，保持今屆世界盃零失球的紀錄。狂牛防線穩固之餘，準球王拉明耶馬與隊友丹尼爾奧莫的突破依然亮眼，而且近8次對比利時全部取勝，其間多次零封對手，極具說服力。而比利時上場則4:1大勝東道主美國晉級，後備入替的盧卡古狀態火熱，近3場入替均有入球，被譽為後備殺手，可是近兩場淘汰賽強度甚高，球員體力消耗嚴重。

考慮到西班牙新黃金一代穩定程度遠超老化的比利時的黃金一代，預料歐洲紅魔體力充沛時仍可捱過半場，但萬一失球，就多數返魂乏術。Chloe (ig: chloel2ung)