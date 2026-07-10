Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深C熟慮｜紅魔憂兵疲 鬥牛頂半場

波盤王
更新時間：08:01 2026-07-10 HKT
發佈時間：08:01 2026-07-10 HKT

西班牙 VS 比利時
推介心水 : 半場讓球[+0/+0.5]客勝

西班牙上一圈憑補時入球1:0擊敗葡萄牙而晉級8強，保持今屆世界盃零失球的紀錄。狂牛防線穩固之餘，準球王拉明耶馬與隊友丹尼爾奧莫的突破依然亮眼，而且近8次對比利時全部取勝，其間多次零封對手，極具說服力。而比利時上場則4:1大勝東道主美國晉級，後備入替的盧卡古狀態火熱，近3場入替均有入球，被譽為後備殺手，可是近兩場淘汰賽強度甚高，球員體力消耗嚴重。

考慮到西班牙新黃金一代穩定程度遠超老化的比利時的黃金一代，預料歐洲紅魔體力充沛時仍可捱過半場，但萬一失球，就多數返魂乏術。Chloe (ig: chloel2ung)

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
影視圈
10小時前
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
時尚購物
16小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
19小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
2026-07-08 16:10 HKT
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
社會
19小時前
世界盃2026｜麥巴比射失12碼及後建功 法國輕取摩洛哥晉4強。路透社
世界盃2026｜麥巴比射失12碼及後建功 法國輕取摩洛哥晉4強
足球世界
2小時前
窮人和有錢人消費最大分別｜周顯
窮人和有錢人消費最大分別｜周顯
投資理財
14小時前
7-Eleven年度77折強勢回歸！「711大折日」首度加推至48小時 提早一日雪糕/汽水/米/油勁減
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小時 雪糕/汽水/米/油勁減 1方法再減$10
生活百科
19小時前
施南生傳病重留醫丨徐克現身養和探望前妻：畀啲時間空間佢 合作無間離婚仍維持情誼
02:31
施南生傳病重留醫丨徐克現身養和探望前妻：畀啲時間空間佢 合作無間離婚仍維持情誼
影視圈
11小時前
鍾培生揚言打造亞洲卡牌中心 挑戰秋葉原 豪租2.2萬呎巨舖 月入千萬才收支平衡
鍾培生揚言打造亞洲卡牌中心 挑戰秋葉原 豪租2.2萬呎巨舖 月入千萬才收支平衡
商業創科
2026-07-09 06:00 HKT