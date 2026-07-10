世界盃2026｜板凳更「西」利 比利時受讓筍

西班牙 VS 比利時

Now618、616台周六凌晨3:00直播

推介：讓球 [+1] 客勝

比利時今屆輕裝上陣，反而踢得更有條理，令眾將發揮更得心應手。該隊有老將中鋒盧卡古隨時改變戰局，即使今晚世界盃8強面對奪標熱門西班牙，亦有力落場拯救球隊於水深火熱之中，讓球受讓一球的「客勝」蝕本門已封，單頭或過關皆宜。

比利時過往兩屆身負黃金一代重擔，結果都強差人意，上屆更在內鬥下分組賽出局，然而今屆既外界期望不大，加上決心換血，反而令成績穩步上揚。歐洲紅魔的大名老將決賽周悉數退居後備，影響力更多改為在訓練場及更衣室內發揮，令中生代發揮更無顧忌，32強加時3:2反勝塞內加爾一役，雖然隊長泰利文斯及李安度杜沙特曾在場上激烈交流，不過兩人又可以立即合作，完場前1分鐘炮製扳平的關鍵入球，已可見團結程度更勝前人。

雖說比利時老將已退居二線，今屆上陣時間不多，仍不時發揮決定作用。35歲的老牌中場奇雲迪布尼及33歲的雲拿根都有入球貢獻，34歲的梅尼亞亦有交出助攻，然而作用都不及盧卡古巨大。這位33歲的中鋒以往大賽不時失機，成為球迷嘲笑對象，不過今屆一洗頹風，對上3場均後備上陣共交出3入球1助攻並場場有士哥，打破世界盃後備上陣入球最多的紀錄，而且反勝塞內加爾的86分鐘入球，更為當時落後兩球的比利時吹響反攻號角，意義極大，故今場盧卡古隨時再當後備殺手亦不足為奇。

耶馬5戰只入一球

西班牙雖為大熱門，而且5戰未失一球，不過有說服力的勝仗只算4:0大勝魚腩沙特阿拉伯及3:0擊敗歐洲二線的奧地利，上場對主力江河日下的葡萄牙，仍要到補時才能奠勝。再者，主力新星拉明耶馬5戰只有對沙特取得一個入球，盤扭成功率53.1%不算突出，令西班牙未能發揮行雲流水的滲透，今場面對實力經驗俱備的比利時不宜高估。預料歐洲紅魔全場可保持水準，讓球受讓一球的「客勝」過關一流。加利李爾