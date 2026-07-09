世界盃2026｜麥巴比供應多 法國必奏凱「哥」

法國 VS 摩洛哥

Viu 99台、Now 618台周五凌晨4:00直播

推介：波膽2:0及2:1

法國今屆世界盃展現霸氣，5戰全勝未受阻力，前線三巨頭憑超強個人質素，助球隊共轟入14球，進攻火力冠絕群雄。首席射手基利安麥巴比在世界舞台表現更火熱，已狂入7球另加2次助攻。為求帶領球隊晉級4強，並力追球王美斯的世界盃入球紀錄，今仗縱面對33場不敗的摩洛哥，仍足以撕破敵衛破門。預計法國能穩操勝券，推介波膽2:0及2:1。

兩大陣營交鋒，法國進攻三巨頭仍然是最可靠的依杖。高盧雄雞擁有本屆賽事最強大的攻擊火力，全隊場均錄得賽事最高的8.5次中目標射門，場均入2.8球的入球能力亦領導群雄。面對對手一貫的密集防守，法國主要依賴邊路突破，由米高奧利斯及奧士文尼迪比利在兩側發難，配合中路麥巴比的極強個人能力撕裂防線。這3人質素奇高，既有頂級取分能力，亦能夠為隊友鋪橋搭路，3人至今皆已各自創造逾10次入球機會。預計摩洛哥今仗只能選擇採取低位防守策略來壓縮法國的進攻空間，惟面對如此立體的強攻，防線依然難以全面封阻其推進。

摩洛哥防線有隱憂

27歲的基利安麥巴比已兩度殺入世界盃決賽，2018年橫空出世比美斯更早奪冠，2022年在卡塔爾的決賽中更連中三元，成為該屆的神射手，是天生的大賽型選手，場合越重要越活躍。此子在今屆仍保持高效的入球率，場均3.5次命中目標射門，至今亦已攻入7球，皆只稍遜於神級美斯。麥巴比在禁區內的頂級把握力，加上極具侵略性的引球推進，往往能在千鈞一髮間改變戰局。今場面對摩洛哥的嚴密防線，其恐怖的變速與走位，絕對難以防範，要在這場大戰中再次添進帳絕對不難。

成為首支兩度闖入8強的非洲球隊，摩洛哥雖然挾連續33場國際賽不敗的驕人紀錄，但防線已現隱患。上仗對加拿大，摩洛哥共33次被對手輕易攻入腹地並在禁區內6度起腳，最終未有失球只因對手前鋒把握力疲弱。然而，今仗對手法國的攻力與整體質素跟加拿大相比，完全是差了一整個次元。摩洛哥防線若再出現同樣漏洞，勢必付出沉重代價。馬高