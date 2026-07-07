世界盃2026｜神射手4強混戰 卡尼8倍最值博

世盃神射手

推介：1 哈利卡尼

今屆世界盃各大射手表現大都對辦，到8強階段，神射手獎已幾成美斯、基利安麥巴比、艾寧夏蘭特及哈利卡尼4大射手之爭。美斯未戰埃及前，與麥巴比及夏蘭特已入7球，而哈利卡尼則以6球緊隨其後。要分析這4名射手增添進帳的機會，須留意預期入球值、射門次數及未來對手防守力。究竟邊個最值博？

世界盃踏入8強階段，射手榜形勢逐漸明朗，美斯未戰埃及前，與基利安麥巴比及艾寧夏蘭特各入7球，哈利卡尼亦有6球進帳，隨着有力競逐的雲尼斯奧斯祖利亞及C朗拿度已相繼出局，令入球數最接近而仍未出局的，已是4球的奧士文尼迪比利及奧耶沙巴爾，故此神射手獎將極大機會落入4人手中。

法國攻力強橫，入球數字和預期入球皆是8強中最高，而麥巴比場均射門5.3次，數字靚絕，但下場要對防守硬淨的摩洛哥，未必輕易再予取予求。美斯獨力撐起阿根廷，但全隊射門次數不多，場均中目標攻門6.3次只排第7多，遇防守穩健的對手亦未必有着數。夏蘭特雖屢獲起腳機會，預期入球值更達決賽周最高的4.3，但所屬的挪威防守力弱，下仗對英格蘭後隨時可以訂機票返屋企。相反，英格蘭今屆創造了48隊中最多的23次黃金入球機會，加上往後對手防線有隱憂，實際失球數字偏高，為卡尼創造了極佳的入球環境。

卡尼下場對手牌面最弱

今季歐洲金靴得主哈利卡尼已入6球，僅落後其餘3位射手1球，但賠率高達8倍，遠比2.3倍的美斯及2.4倍的麥巴比吸引。作為球隊核心兼12碼劊子手，卡尼擁有絕對開火權，而且英格蘭戰術最具彈性，加上隊友亦甚具個人能力，卡尼絕對有機會在餘下賽程後來居上。尤其下仗對防守力弱挪威，隨時已入夠數反超前。