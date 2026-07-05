世界盃2026｜魔人聲東擊「西」 博挪威繼續數胡

巴西 VS 挪威

Viu 99台、Now618台周一凌晨4:00直播

推介：球隊入球大細客隊 [1.5] 大

挪威4戰共入10球，延續外圍賽的進攻王本色，陣中超級射手艾寧夏蘭決賽周特上陣3場已射入5球，其強大牽制力和把握力，勢於今晚世界盃16強令巴西後防難以安枕，尤其森巴軍團自2002年捧走世界盃後，已連續6屆在淘汰賽被歐洲隊氣走，今仗推介球隊入球大細客隊1.5球的「大」。

挪威在決賽周展現極出色的進攻，共創造18次黃金機會排第3多，預期入球值8.3排第8多，10個總入球排第5多，成功延續其外圍賽入球王之勢。若不計挪威以副選應戰而1:4敗於法國一役，其餘3場主力披甲的比賽，場均入球更高達3球，其手下敗將包括防守出色的塞內加爾和科特迪瓦，入球含金量高，這股強大火力足以對巴西時射入至少兩球。即使挪威本身防守欠穩，其進攻能力已足成以下犯上的本錢。兩雄相遇的場合，勝負關鍵更在於雙方的把握力。

挪威射手夏蘭特在其首個決賽周的表現堪稱完美，這名英超金靴得主場均射門達4.7次，3次命中目標，預期入球值為3.9球，實際入5球，可見埋門質素和把握力俱極佳。而戰術上，本身其存在已足以吸引對手後衛注意力，動輒牽扯數名防守球員，亦會令巴西難以對兩側作出協防，有利於安東尼奧努沙等人在邊路尋找進攻空間，再配合隊長馬田奧迪加特的高質傳送，挪威立體的攻勢，勢必成為撕破森巴防線的最大武器。

巴西中場主力倦勤

昔日的皇者巴西已連續6屆世界盃被歐洲對手淘汰，今仗更陣容不整，拉芬夏比洛尼以及盧卡斯柏基達兩名主力缺陣，整體實力受損。防守方面，雖然巴西在今屆賽事中的預期失球值僅3球，實際只失兩球，數據看似穩健，但至今所遇對手如蘇格蘭、海地和日本等的進攻質素只屬一般，防線並未受過真正的高壓測試。今仗面對衝擊力和把握力強的挪威，森巴防線將受到最嚴峻的考驗。 馬高