世界盃2026｜摩洛哥黑馬本色 贏夠兩球展實力

加拿大 VS 摩洛哥

Viu 99台、Now618台周日凌晨1:00直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 客勝

世界盃16強賽事，東道主之一的加拿大將迎戰狀態大勇的非洲冠軍摩洛哥。摩洛哥在各賽事已保持32場不敗，今屆世盃晉級過程含金量十足，上仗更全面壓制荷蘭，論實力遠勝加拿大。中場核心艾拿奧爾展現出驚人的統治力，其發揮絕對是今仗摩洛哥能否輕鬆取勝的關鍵。雙方質素差距明顯，今仗力撐讓球摩洛哥讓半球/一球「客勝」。

非洲雄獅摩洛哥的晉級歷程上所遇對手極具分量，分組賽首仗已硬撼巴西打成平手，隨後輕取蘇格蘭及海地皆游刃有餘，上仗對荷蘭的32強賽更為人津津樂道，摩洛哥在120分鐘內創造出5次黃金機會，狂轟11次射門，遠超荷蘭的6次；全場更錄得多達801次傳球，全方位壓制對手下，本應足以在法定時間解決荷蘭。而最後憑互射12碼晉級，除門將耶辛尼保奴再次化身救世主，其餘球員整體的心理質素俱佳。足證這隊非洲冠軍攻銳守穩，實力已達世界頂級水平。

摩洛哥在世界盃表現比贏得非洲盃國家時更好，全賴中場新星艾拿奧爾帶起球隊。這名中場在4場比賽均正選上陣，合共上陣383分鐘，傳球成功率高達92%。防守端上，他亦交出11次成功搶截、6次攔截及5次解圍，完美演繹全能中場的定義。面對巴西時，艾拿奧爾更正面壓制卡斯米路等頂級中場，成功掌控節奏；對蘇格蘭更上演防守教學，6次搶截贏下5次。上仗激戰荷蘭120分鐘，他觸球多達156次冠絕全場，並交出138傳134中的驚人97%成功率，被球評家譽為「怪物級表現」。擁有傳奇網球員父親優良運動基因的他體能充沛，其統治級表現已吸引曼聯、利物浦等英超豪門目光，絕對是低調的關鍵人物。

主隊加拿大縱是創造最多中目標射門的球隊，但攻力卻流於表面，近兩仗僅能勉強攻入兩球，把握力低的問題表露無遺。

加拿大把握力平平

再者，加拿大上仗對南非亦要戰至補時階段才險勝，整體演出欠缺說服力。加上本身踢法容易曝露防線空位，面對經驗豐富、整體質素及戰術素養高幾班的摩洛哥，只會自暴其短。讓球開出客隊讓半球/一球亦不嫌多，當取「客勝」。馬高