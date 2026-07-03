世界盃2026｜阿根廷以柔制剛 「佛」系贏波唔駛多

阿根廷 VS 佛得角

Now618、616台周六早上6:00直播

推介：入球大細 [2.5] 細

今場世界盃32強賽事，將在美斯的自家花園邁亞密硬石球場上演，「散步帝」美斯今屆已入6球，命中率極高，往往在閒庭信步間便能置對手於死地，今仗誓必親手埋葬佛得角的世盃童話。加上衞冕冠軍阿根廷極擅長控制比賽節奏，在邁亞密猶如火焰山的炎熱天氣下，勢必令雙方放慢踢法，預料今仗入球數目偏少，推介2.5球入球細。

阿根廷和佛得角之間實力懸殊，3戰全勝的衛冕冠軍場均控球率58%，3戰皆和的佛得角只能縮後死守，今場注定是一場攻防戰。邁亞密近期天氣極端炎熱，比賽時氣溫將超過37度，加上球場並無空調設施，球員必須在極高溫和高濕度的環境下作賽。這種天氣對體力消耗極大，阿根廷勢必發揮其純熟的傳控技巧，利用皮球來控制比賽節奏，讓被動防守的對手在酷熱下疲於奔命地消耗體力，並耐心等待漏洞出現。以阿根廷錄得5.7個預期入球，實際卻入8球的超強把握力，足以解決對手。

有「散步帝」之稱的美斯，今屆賽事完全是行走的神話，他既以場均8.1公里成為整個世界盃618名場區球員中跑動最少的一人，同時以6個入球領先射手榜，每90分鐘入球更高達2.7球，效率驚人，真正做到於閒庭信步間置對手於死地。近期美國正受熱浪侵襲，天氣炎熱下，節奏慢的賽事對更有利其發揮，加上今仗正好在其所屬球會的主場舉行，佔盡天時地利。

佛得角只能繼續退守

人口不及觀塘區的佛得角，今屆憑熱血防守贏得讚賞，實際上防線承受巨大壓力，雖場均攔截達13.7次，但預期失球值高達4.8球，經常處於捱打狀態。縱然擁有爆紅的神勇門將禾仙夏曾率領球隊創造奇蹟守和西班牙，其後出線32強對這小國來說更如童話一般。然而面對美斯的神跡，熱血的童話恐終難敵神話。馬高