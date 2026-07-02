世界盃2026｜莫迪歷老兵不死 克羅地亞受讓筍

葡萄牙 VS 克羅地亞

Now618、616台周六早上6:00直播

推介：讓球主客和 [+1] 客勝

克羅地亞一向鬥志頑強，越在淘汰賽不被看好，越能踢出超水準的硬淨表現。格子軍團陣中老將中場莫迪歷仍然以身作則，勢可感染其他隊友，齊於今晚世界盃32強力抗驕橫的葡萄牙來犯，讓球主客和開出受讓一球的「客勝」開出機會不低，一於直取。

憑L組次名出線的克羅地亞，分組賽首場雖然2:4負英格蘭落筆打三更，不過教練達歷於次仗馬上變陣4-2-3-1，更果斷收起今季漢堡表現驚喜的19歲新星中堅盧卡胡斯高域，馬上擊敗巴拿馬和加納，撥亂反正及時。始終格子軍團最可靠仍是一眾沙場老將，對上兩屆世界盃都殺入4強，尤其上屆淘汰賽更於16強及8強憑互射12碼淘汰日本及巴西，一掃外界對高齡主力的體能質疑。

克羅地亞的老將今屆繼續違反物理定律，37歲翼衛比列錫與32歲中場高華錫都已分別交出助攻，34歲中鋒安迪布迪美亞對巴拿馬一箭定江山，但最重要的還是精神領袖莫迪歷。這位已有201頂喼帽的隊長繼續滿場飛，上場對加納一役不但全場有102次觸球及4次創造機會屬全場最多，尾段更開出精準角球助攻尼高拉華錫頭槌奠勝，40歲依然體力鬥志技術兼備，實在令不少後輩汗顏。

葡軍主將疑輕敵

而葡萄牙雖然星光熠熠，但只能憑K組次名出線，上場悶和哥倫比亞一役，下半場竟被過氣的占士洛迪古斯與祖安昆迪路一次又一次直線傳送劏穿防線，全場被24射6中，不失球乃運氣使然。不過該役並無任何射中框、成功盤扭或創造機會的翼鋒祖奧菲歷斯，竟不知悔改並大言不慚道：「葡萄牙球迷應該放心，兩場和波並不代表信心不足，我們非常有信心能擊敗克羅地亞。」所謂驕兵必敗，如此態度實難支持，看好克羅地亞至少可保持不敗，讓球主客和開出受讓一球的「客勝」有2.10倍，當然直取。加利李爾