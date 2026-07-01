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世界盃2026｜英格蘭必主導 贏兩球「剛」剛好

波盤王
更新時間：07:00 2026-07-01 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-01 HKT

英格蘭 VS 剛果民主共和國
Now618、616台周四凌晨0:00直播
推介：波膽2:0

英格蘭在今屆分組賽展現出強隊本色，攻守能力皆上乘。然而，上仗雖然順利以2:0擊敗巴拿馬，但對手全場卻造成多達13次射門，反映三獅在防中迪格蘭賴斯缺陣的情況下，中場的搶截力與控制力明顯減弱。幸好，這名中場大將趕及在32強對陣剛果民主共和國時復出，他的歸隊可望重整中場屏障，有效減少對手的進攻機會，協助球隊穩中求勝，推介波膽2:0。

英格蘭在3場分組賽錄2勝1和，無驚無險下順利成為分組首名，反映出球隊本身攻守能力皆屬上乘。特別是後防線在果斷棄用史東斯、改為起用馬克古希後，整體防禦顯得更為穩定，更成功連續兩仗未有失球，現時僅在右後防位置上尚存若干瑕疵。在對加納和對巴拿馬的兩場賽事中，三獅軍團皆能夠全面掌管控球權並主導賽事節奏，在未有失球的基礎下錄得1勝1和的佳績。今仗面對剛果民主共和國，英格蘭的戰術格局將會非常相似，同樣是先確保後防穩固立於不敗之地，再耐心等待勝利機會的降臨。

中場核心迪格蘭賴斯的缺陣與否，對英格蘭的防守數據，有着決定性的影響。在對加納的分組賽中，英軍防線幾乎滴水不漏，全場被射門次數僅有2次。相反，在上仗對巴拿馬時，由於賴斯因傷缺陣，球隊在搶截力與控制力明顯下滑，導致球隊防線頻頻受壓，竟然被巴拿馬造成多達13次射門。這項巨大的數據落差，證明賴斯在防線前的掃蕩作用無可替代，他的復出，勢必能讓英格蘭重新掌控中場的絕對控制權。

民主剛果守強攻弱

剛果民主共和國防守組織顯得異常嚴密，在三場分組賽的預期失球值僅為1.8，在全數48支參賽球隊中排在第5少，證明對手極難在他們身上創造出具威脅的黃金攻門機會。然而，每仗卻皆有失球紀錄。英軍只需保持進攻耐性，勢能把握對手失誤一擊即中。馬高

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