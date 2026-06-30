深C熟慮｜法瑞火力強勁 對攻敲入球大
更新時間：15:27 2026-06-30 HKT
發佈時間：15:27 2026-06-30 HKT
發佈時間：15:27 2026-06-30 HKT
法國 VS 瑞典
推介心水 : 入球大細 [3/3.5] 大
I組首名出線的法國在32強遇上F組以最佳第3名身分晉級的瑞典，兩隊前線可謂星光熠熠。
法國有上場上演半場帽子戲法的金球獎得主奧士文尼迪比利，以及世界盃已有4球進帳的神射手基利安麥巴比；而瑞典也有連續兩場皆有入球的安東尼艾蘭加，拍檔今年英超冠軍阿仙奴的約基利斯，以及民選本屆世界盃顏值最高球員貝治華齊齊上陣，兩軍對攻味濃。
再加上兩隊後防在分組賽的表現堪憂，相信雙方想零封對手都頗為困難，預測這會是一場大開大合，雙方均有入球的精彩賽事，球迷們絕對值得捱夜一看。Chloe (ig: chloel2ung)
最Hit
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福 老婆顏值爆燈成焦點
19小時前
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
2026-06-29 15:45 HKT
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
2026-06-29 14:30 HKT