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深C熟慮｜法瑞火力強勁 對攻敲入球大

波盤王
更新時間：15:27 2026-06-30 HKT
發佈時間：15:27 2026-06-30 HKT

法國 VS 瑞典
推介心水 : 入球大細 [3/3.5] 大

I組首名出線的法國在32強遇上F組以最佳第3名身分晉級的瑞典，兩隊前線可謂星光熠熠。

法國有上場上演半場帽子戲法的金球獎得主奧士文尼迪比利，以及世界盃已有4球進帳的神射手基利安麥巴比；而瑞典也有連續兩場皆有入球的安東尼艾蘭加，拍檔今年英超冠軍阿仙奴的約基利斯，以及民選本屆世界盃顏值最高球員貝治華齊齊上陣，兩軍對攻味濃。

再加上兩隊後防在分組賽的表現堪憂，相信雙方想零封對手都頗為困難，預測這會是一場大開大合，雙方均有入球的精彩賽事，球迷們絕對值得捱夜一看。Chloe (ig: chloel2ung)

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