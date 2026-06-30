世界盃2026｜反擊快盡斷經「墨」 厄瓜多爾「安」心捧

墨西哥 VS 厄瓜多爾

Now618、616台周三早上9:00直播

推介：主客和客勝 / 同場過關「安拿華倫西亞任何時間入球&厄瓜多爾勝」

厄瓜多爾轉陣即有效果，加上本身防線星味十足，穩健可靠。陣中有老驥伏櫪的射手安拿華倫西亞隨時發難，勢於明早32強一舉擊敗未受考驗的墨西哥，主客和客勝已十分值博，同場過關的「安拿華倫西亞任何時間入球&厄瓜多爾勝」更是扒冷客恩物。

於E組憑最佳第3名名額出線的厄瓜多爾，雖然要靠第3場分組賽2:1反勝篤定出線的德國才夠分晉級32強，然而除對手寓賽於操外，厄軍排出的4-4-2陣式亦比首兩仗進取，全場爭取到7射3中並有預期入球值1.27，一洗此前兩仗一球不入的頹風，攻勢明顯更銳利。再者，厄瓜多爾本身就是一支以防守著稱的球隊，外圍賽18場僅失5球極度穩固，防線更有威廉柏曹及軒卡派爾等冠軍級人馬，在淘汰賽不能先失球的原則下，自然值得看高一線。

而厄瓜多爾要自2006年後再闖16強，必繼續以穩中求勝策略應戰，故此有見血封喉的殺手十分重要，相信老將安拿華倫西亞可擔此重任。這位36歲射手雖然今屆仍未開齋，不過3場合共10次起腳6度中目標，準繩度甚高，值得留意當中有9次屬禁區內攻門，同時憑1.77米的身高可以有52.2%的空中爭奪成功率，捕捉攻門機會嗅覺靈敏，隨時殺對手一個措手不及。

墨西哥淘汰賽未嘗一勝

至於主辦國之一的墨西哥雖然在A組3戰全勝晉級，其間更一球不失，然而這些數據欠說服力，皆因對手絕對不強，不但未能產出最佳第3名球隊，連已3屆缺席決賽周的南非都可憑次名出線，已可見此組整體實力之低。再者，墨西哥近8屆世界盃有7次成功從分組賽出線，但悉數未能在淘汰賽贏波，故今次雖有主場之利，但壓力亦十分沉重，或難以發揮百分百水準。主客和客勝有3.6倍已十分值博，同場過關的「安拿華倫西亞任何時間入球&厄瓜多爾勝」更有7.25倍分頭和味，進取者不妨考慮小注。加利李爾