Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜反擊快盡斷經「墨」 厄瓜多爾「安」心捧

波盤王
更新時間：14:33 2026-06-30 HKT
發佈時間：14:33 2026-06-30 HKT

墨西哥 VS 厄瓜多爾
Now618、616台周三早上9:00直播
推介：主客和客勝 / 同場過關「安拿華倫西亞任何時間入球&厄瓜多爾勝」

厄瓜多爾轉陣即有效果，加上本身防線星味十足，穩健可靠。陣中有老驥伏櫪的射手安拿華倫西亞隨時發難，勢於明早32強一舉擊敗未受考驗的墨西哥，主客和客勝已十分值博，同場過關的「安拿華倫西亞任何時間入球&厄瓜多爾勝」更是扒冷客恩物。

於E組憑最佳第3名名額出線的厄瓜多爾，雖然要靠第3場分組賽2:1反勝篤定出線的德國才夠分晉級32強，然而除對手寓賽於操外，厄軍排出的4-4-2陣式亦比首兩仗進取，全場爭取到7射3中並有預期入球值1.27，一洗此前兩仗一球不入的頹風，攻勢明顯更銳利。再者，厄瓜多爾本身就是一支以防守著稱的球隊，外圍賽18場僅失5球極度穩固，防線更有威廉柏曹及軒卡派爾等冠軍級人馬，在淘汰賽不能先失球的原則下，自然值得看高一線。

而厄瓜多爾要自2006年後再闖16強，必繼續以穩中求勝策略應戰，故此有見血封喉的殺手十分重要，相信老將安拿華倫西亞可擔此重任。這位36歲射手雖然今屆仍未開齋，不過3場合共10次起腳6度中目標，準繩度甚高，值得留意當中有9次屬禁區內攻門，同時憑1.77米的身高可以有52.2%的空中爭奪成功率，捕捉攻門機會嗅覺靈敏，隨時殺對手一個措手不及。

墨西哥淘汰賽未嘗一勝

至於主辦國之一的墨西哥雖然在A組3戰全勝晉級，其間更一球不失，然而這些數據欠說服力，皆因對手絕對不強，不但未能產出最佳第3名球隊，連已3屆缺席決賽周的南非都可憑次名出線，已可見此組整體實力之低。再者，墨西哥近8屆世界盃有7次成功從分組賽出線，但悉數未能在淘汰賽贏波，故今次雖有主場之利，但壓力亦十分沉重，或難以發揮百分百水準。主客和客勝有3.6倍已十分值博，同場過關的「安拿華倫西亞任何時間入球&厄瓜多爾勝」更有7.25倍分頭和味，進取者不妨考慮小注。加利李爾

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗 。
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗
足球世界
6小時前
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
社會
5小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
19小時前
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
00:53
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
即時娛樂
7小時前
盧海鵬罕見姪仔悲從中來 睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我 豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
影視圈
6小時前
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
生活百科
2026-06-29 15:45 HKT
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
日本球迷穿上巴西球衣，作「土下座」致歉。oidonhagouda@X
世界盃2026︱日本輸波崩潰球迷遭強披巴西國旗 分析：需尊重輸家
即時國際
5小時前
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
影視圈
2026-06-29 14:30 HKT