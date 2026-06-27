世界盃 | 上場贏5粒「葡萄」有水分 哥倫比亞求不敗保首名

連贏兩仗的哥倫比亞，力爭榜首出線更要步步為營，穩中求勝。該隊在狀態大勇的翼鋒路易斯迪亞斯隨時突襲下，勢於今晚分組賽K組尾輪面對近況有水分的葡萄牙坐和望贏 。哥倫比亞受讓半球/一球，其「主勝」合情合理，過關首選。—加利李爾

賽前排K組榜首並已篤定出線的哥倫比亞，首兩仗在考驗不大情況下分別擊敗烏茲別克及剛果民主共和國，最後一輪只餘力保榜首出線資格的任務，今仗只要保持不敗即可達成目標。觀乎哥倫比亞兩場勝仗都未有大炒對手，但仍能保持賽事排第8高的場均控球率62.5%，及第17多的場均成功傳球458.5次，強大的形勢掌控能力，盡顯拖慢節奏、保住局面的功力。

邊路強人迪亞斯被低估

特別留意，哥倫比亞所入的4球悉數由邊路球員交出，加上在技術型中場名將占士洛迪古斯及祖安昆特路的速度皆不復當年下，今場的入球重責預料繼續由邊線各人分擔。翼鋒路易斯迪亞斯是賽事至今其中一位最被低估的球星，兩仗已共交出入球助攻各一，雖然於上場一球力克民主剛果一役未有進帳，但亦曾兩度入球被推翻，全場更作出5次攻門屬兩隊最多。迪亞斯的上乘腳法既可協助保持控球權，有空間時亦可作突擊先鋒，實在非常適合今場發揮。

葡萄牙炒弱旅無參考價值

而排次席的葡萄牙，上場5球大勝烏茲別克來勢洶洶，然而對手世界排名第50屬全組最低，41歲之齡的C朗竟可憑速度壓過守衛入球，已可見參考價值不大。首兩輪分組賽C朗合共獲得的供應已甚多，個人的非12碼預期入球值共錄2.1，只比艾寧夏蘭特及約拿芬大衛分別低0.6及0.3。如果葡萄牙焦點仍放在如何供應C朗之上，不確定性實在太大，倒不如押注在當打、有活力兼表現穩定的路易斯迪亞斯身上更實際。讓球開出主隊受讓半球/一球，取「主勝」屬合理之選。



加利李爾推介

哥倫比亞 2:2 葡萄牙

半場：1:1

Now618、616台周日早上7:30直播