Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜紐尼斯復出剝「牙」 烏拉圭有力士哥

波盤王
更新時間：08:00 2026-06-26 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-26 HKT

烏拉圭 VS 西班牙
Now616、618台周六早上8:00直播
推介：球隊入球大細 主隊 [0.5] 大

志切搶分晉級的烏拉圭，攻力其實甚有保證，在中鋒達雲紐尼斯猛虎出柙下，明早於分組賽H組最後一輪面對西班牙時至少可爭取入球，球隊入球大細主隊0.5球的「大」十分抵買，萬勿錯過。

分組賽已戰至最尾一輪，賽前排H組次席的烏拉圭，與第3位的佛得角同分同得失球，僅因得球多1球而力壓對手排第2，但今場烏軍必須成功搶分才有望出線，有狂人比爾沙領軍，絕境下以攻代守亦不足為奇。近況上，烏拉圭上兩場都有入球，加上場均成功傳中球達10次排48隊最多，可見攻力有保證之餘亦有殺着。中鋒達雲紐尼斯的復出可謂來得及時，這位27歲的射手上場被貶後備，烏拉圭即賽和弱旅佛得角失分，而且全場17射只有兩中目標，故今場極大樹會重返正選。

而排榜首的西班牙雖然對上兩場保持不失，但對手僅為沙特阿拉伯及佛得角，兩隊都刻意主守，今場縱贏波機會不低，但亦未必能阻擋戰意旺盛的烏拉圭入球。看好烏軍至少能取得一個入球，球隊入球大細主隊0.5球的「大」十分穩陣。加利李爾

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
11小時前
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
影視圈
12小時前
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
影視圈
11小時前
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
社會
12小時前
素海霖被捕 港產AV女優任外圍賭網代言人 涉推廣或便利收受賭注
00:49
素海霖被捕｜港產AV女優任外圍賭網代言人 涉推廣或便利收受賭注被捕
突發
14小時前
六合彩︱頭獎$2400萬攪珠結果出爐！即睇幸運兒係咪你！
社會
11小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：世界盃賽前急單
世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：賽前急單200多對
即時中國
2小時前
譚俊彥開腔親解狄龍「老樣」為演戲 看淡陳曉華朱敏瀚「分訊」：冇可惜將來難說。
08:56
譚俊彥開腔親解狄龍「老樣」為演戲 看淡陳曉華朱敏瀚「分訊」：冇可惜將來難說
影視圈
13小時前
順德「莫氏雞煲」熱潮已過　日銷200隻雞降至不足20隻。第一現場
順德「莫氏雞煲」熱潮已過？ 日銷200隻雞斷崖式降至不足20隻
即時中國
19小時前