世界盃2026｜紐尼斯復出剝「牙」 烏拉圭有力士哥

烏拉圭 VS 西班牙

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推介：球隊入球大細 主隊 [0.5] 大

志切搶分晉級的烏拉圭，攻力其實甚有保證，在中鋒達雲紐尼斯猛虎出柙下，明早於分組賽H組最後一輪面對西班牙時至少可爭取入球，球隊入球大細主隊0.5球的「大」十分抵買，萬勿錯過。

分組賽已戰至最尾一輪，賽前排H組次席的烏拉圭，與第3位的佛得角同分同得失球，僅因得球多1球而力壓對手排第2，但今場烏軍必須成功搶分才有望出線，有狂人比爾沙領軍，絕境下以攻代守亦不足為奇。近況上，烏拉圭上兩場都有入球，加上場均成功傳中球達10次排48隊最多，可見攻力有保證之餘亦有殺着。中鋒達雲紐尼斯的復出可謂來得及時，這位27歲的射手上場被貶後備，烏拉圭即賽和弱旅佛得角失分，而且全場17射只有兩中目標，故今場極大樹會重返正選。

而排榜首的西班牙雖然對上兩場保持不失，但對手僅為沙特阿拉伯及佛得角，兩隊都刻意主守，今場縱贏波機會不低，但亦未必能阻擋戰意旺盛的烏拉圭入球。看好烏軍至少能取得一個入球，球隊入球大細主隊0.5球的「大」十分穩陣。加利李爾