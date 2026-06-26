世界盃2026｜法國佈天「挪」地網 麥巴比必施下馬「威」

挪威 VS 法國

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推介：特別項目：那一件事會首先發生在基利安麥巴比 (法國) 身上? 「入球」

法國和挪威兩隊在I組同樣以兩戰兩勝積6分，雙雙提早出線。今場榜首大戰表面上只關乎名次之爭，然而兩大射手基利安麥巴比和艾寧夏蘭特正面交鋒，足以成為全世界焦點。以得失球領先的法國，在陣容深度上遠超挪威，加上麥巴比充滿入球意慾，力爭追趕美斯的入球紀錄，今仗勝望更濃。「特別項目」中可選這名法國球星入球為首發事項。

法國的豪華鋒線不負眾望，分組賽兩場皆入3球，防守上同樣出色，賽事至今僅失一球，並經常能在中前場奪回控球。高盧雞場均在進攻三區能贏得7次控球權，在兩輪後為第2多的球隊，中場壓逼及搶截數字亦極其亮眼，在攻守平衡上比挪威更具說服力。

預期雙方皆會在今仗派出部份副選上陣，但法國在板凳上的質素跟其他球隊差距極大，卓基、迪斯亞杜伊、馬古斯杜林等人皆戰力十足。即使領隊迪甘斯因家事而今仗未能領軍，對球隊的勝算影響亦不大。

麥巴比作為上屆賽事神射手，在2022年卡塔爾世界盃的7場賽事悉數上陣共入8球，可見其深不見底的體能和入球慾。4年後麥巴比持續展現出極強烈的入球慾望，分組賽兩仗皆梅開二度，其中兩球更為禁區外的遠射，加上極具威脅的走位和突破，依然是法國入球的最佳保證。年青力壯的麥巴比目前正全力追趕美斯的世界盃歷史入球紀錄，今仗勢必把握上陣機會數胡。面對挪威兩閘喜歡壓上進攻而曝露的後防空位，麥巴比的極速反擊將成致命武器，今仗有極大機會繼續取得入球。

魔人認低威

挪威在賽程上先甜後苦，上仗苦戰下僅險勝塞內加爾，比賽末段有部分球員因疲勞而抽筋，體力存疑。口直心快的夏蘭特更明言法國實力更強，大有未打先認輸之嫌。從挪威近兩仗被射門的次數居高不下可見，其中場的搶截力嚴重不足，防線弱點盡露，整體級數上跟法國有明顯差距，今仗面對法國的豪華鋒線實在難寄厚望。馬高