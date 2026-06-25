世界盃2026｜厄瓜多爾必屈速 單邊刷角一定「德」

厄瓜多爾 VS 德國

Now618台周五凌晨4:00直播

推介：球隊開出角球大細 [4.5] 大

世界盃E組形勢緊湊，今仗厄瓜多爾必須贏波才有望晉級。相比起已篤定首名的德國，厄瓜多爾在戰意及求勝心上肯定更高，定必全力向對手進襲，加上防守出色，今仗搶分機會濃。而這支南美球隊極度倚仗右翼干沙路柏拉達的突破力及速度，經常從邊路進攻，並創造大量傳中球和角球，預期今仗角球數目不會少，推介「球隊開出角球大細」4.5球大。

目前E組形勢明朗，德國兩戰全勝已篤定首名，今仗教練拿高士文必作大幅輪換讓主力球員休息。反而，厄瓜多爾的晉級之路崎嶇，不但在首戰對科特迪瓦落敗，上仗面對實力較弱的庫拉索，在全場射門達19次下，最終只能跟對手打和0:0，是役必須贏波才有望出線。雖然球隊在戰意和積極性上勝過對手，但外圍賽18戰僅入14球的厄瓜多爾，鋒線把握力始終為人詬病，首兩輪分組賽依然「食白果」。因此即使主動出擊，亦難言有穩勝把握，惟趁對手半力出戰，保不敗的機會仍非常樂觀。

厄軍傳中球入3甲

數據反映厄瓜多爾經常利用兩邊空間製造機會，陣中翼鋒干沙路柏拉達的突破力和速度，絕對是球隊的最佳進攻手段。這名效力巴甲法林明高的翼鋒場均有2次成功扭過對手，配合右翼衛約翰耶保亞不停向對方邊路進襲，令球隊場均交出7.5次成功傳中，在整個世界盃的48隊中高踞第3多。這令以防守見稱的厄瓜多爾，在今屆賽事交出不俗的創造力數據，場均射門中目標高達8次排第3；合共創造7次黃金機會，可惜所有機會皆失諸交臂，前鋒把握力弱無疑是球隊的致命傷。

與其博厄瓜多爾難產的入球，倒不如向角球市場埋手，角球大的值博率明顯更高。球隊在側重側擊和傳中球的打法下，場均開出高達7.5個角球。若押注「球隊開出角球大細」4.5球中位數的話，厄瓜多爾只要開出5個角球或以上已有錢收。馬高