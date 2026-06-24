世界盃2026｜摩洛哥不留餘「地」 力爭首名奏「海」歌

摩洛哥 VS 海地

Now 619、617台周四早上6:00直播

推介：半場讓球 [-0.5/-1] 主勝

有機會爭小組首名的摩洛哥，首兩仗展現了扎實的戰術根基，陣中有入局極早的前鋒沙巴利落力鑽營，明早於分組賽C組最後一輪，定可早早領先已篤定出局的海地，半場讓球半球/一球的「主勝」極穩陣。

摩洛哥跟榜首巴西同得4分，雖然得失球落後兩球而屈居次席，但最後一輪若能大炒海地，仍有機會憑較佳得失球攀上首名。摩洛哥的實力早獲認同，首輪與巴西各一言和，上仗一球力克蘇格蘭更沒有容許對手射門命中目標，全面控制戰局。摩洛哥前鋒沙巴利連續兩場比賽早段建功，包括對蘇格蘭僅開賽70秒即攻入奠勝球，走位出色加上把握力強，令對手守將防不勝防。有沙巴利肩負入球重責，今場應可早早領先穩奪3分，順利晉級32強。

海地見底士氣低迷

海地首場僅0:1敗於蘇格蘭腳下，但翌仗對巴西即打回原形以0:3大敗，可見這支加勒比海球隊在實力上與摩洛哥存在明顯差距。海地目前兩戰全敗，已篤定包尾出局，今場戰意成疑。摩洛哥今仗大勝完全符合預期，半場讓球讓半球/一球「主勝」穩開。馬高