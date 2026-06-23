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世界盃2026｜鐵衛打「納」夠爽手 英格蘭半場勢領先

波盤王
更新時間：07:00 2026-06-23 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-23 HKT

英格蘭 VS 加納
Now618台周三凌晨4:00直播
推介：半場讓球 [-0.5/-1] 主勝

上仗憑銳利的快速反擊贏波的英格蘭，今仗面對同組世界排名最低的加納，可望輕鬆再取三分。加上三獅陣中有「六邊形全能戰士」尼高奧萊利，出色的埋門能力定能在左路提供進攻闊度，勢可領軍於今晚分組賽L組早早領先只能捱打的加納，推介半場讓球主讓半球/一球「主勝」。

英格蘭上仗以4:2擊退克羅地亞，球隊盡展爭標分子的實力，多次從後場透過精準而快速的傳球成功突破逼搶網，快速反擊極具威脅，全場在對方禁區內錄得20次射門，進攻質素表露無遺。

然而，三獅今場對世界排名第73為全組最低的加納，預期對手在實力懸殊下將全面回防，比賽勢必陷入英格蘭主攻格局，將大大考驗破密集的能力。

而英軍要打破加納的鐵桶陣，效力曼城的左後衛尼高奧萊利將是關鍵棋子。這名21歲新星一向表現全面，今季在以控傳為主的曼城表現八面玲瓏，英超34場交出5入球3助攻，左路後上助攻時機極佳，經常成為球隊破密集的手段。除了側擊力強，奧萊利更擁有1.93米的身高優勢，英超爭頂成功率高達52.6%，進攻死球同樣極具威脅，為三獅提供全方位進攻板斧。

加納防線鬆散

至於加納上場僅1:0險勝巴拿馬，全場卻被名不經傳的對手壓制，被射門11次兼被對方在禁區內觸球19次，控球和射門次數皆被對手拋離。加納的後防應付巴拿馬尚且風聲鶴唳，面對級數遠高的英格蘭，防線絕對守不住，恐怕半場未過已經要提早投降。半場讓球開出主隊讓半球/一球亦不嫌多，一於直取「主勝」。馬高

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