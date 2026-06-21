世界盃2026前瞻｜耶馬以一敵「伯」 西班牙至少贏兩球

西班牙 VS 沙特阿拉伯

Now 618台周一凌晨0:00直播

推介：波膽2:0及3:0

西班牙首戰爆大冷被弱旅佛得角逼和，對方門將雖如有神助，然而狂牛收起進攻主力實屬失分主因。猶幸狂牛國寶翼鋒拉明耶馬勢必擺脫傷患正選披甲，可望今晚領軍於分組賽H組次仗擊破沙特阿拉伯的密集防守，三分穩袋下當然掃齊波膽2:0及3:0。

奪冠大熱西班牙被首度打入決賽周的佛得角悶和，但狂牛本身實在已創造出足夠贏波的機會，全場控球率高達74%，在對方禁區內觸球多達51次，狂轟27次射門，預期入球高達2.10，攻勢完全呈一面倒。然而，對手的40歲老將門將禾仙夏全場作出7次關鍵撲救，表現如有神助，更獲選為全場最佳球員。加上西班牙主帥迪拉富安迪選擇收起主力，將拉明耶馬、丹尼爾奧莫和尼高拉斯威廉斯等攻擊核心先列後備，才被對手有機可乘。所以今場三分關乎爭奪首名出線資格，狂牛絕對不容有失。

西班牙要撕破對手密集防線，翼鋒拉明耶馬的突破力和創造力極為關鍵，這名天才翼鋒在陣與缺陣時，球隊的進攻效率及勝率有着明顯差別：當他正選上陣時，狂牛勝率高達90%，反之若他缺陣，球隊往往陷入老鼠拉龜的困局，勝率急降至70%。上仗對佛得角，耶馬要到71分鐘才後備入替，雖然上陣時間有限，但他在邊路的突破和強大創造力立竿見影，多次引發對手防線混亂。以沙特後衛的質素，這名國寶級翼鋒今場絕對可以予取予攜。

沙特首仗僅靠門將救世

沙特阿拉伯首仗對烏拉圭以1:1幸得一分，但全場被對手壓制。沙特控球率僅得三成三，攻門次數寥寥可數，幸保不失全靠門將艾奧韋斯屢救險球，單場作出高達9次撲救，正正反映出球隊防守破綻百出。今仗面對決心反底的狂牛，實力懸殊下沙特難望再造奇跡。馬高