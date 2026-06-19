世界盃2026｜美國火力猛 零封贏波最值博

美國 VS 澳洲

Viu 99台周六凌晨3:00直播

推介：波膽1:0及2:0

美國首戰展現出極強進攻意慾，充滿說服力地大勝巴拉圭。花旗國中場馬歷堤曼的組織和創造力一流，加上中距離射門具威脅，有力領軍於今晚分組賽A組次輪，作東擊敗主力見光死的澳洲，波膽1:0及2:0開出機會不低。

主辦國之一的美國，首戰4:1大勝防守見稱的巴拉圭，過程創造大量進攻機會，全場控球率高達65%共錄16次射門，更在對手禁區內觸球高達53次，最終成就大勝，足證實力不容忽視。而花旗國今仗對手澳洲在首戰展現防守上的組織力，加上後防球員身材高大，預料在陣地戰中需要更多耐性及中場的穿針引線，才能有效擊破對手密集防線，爭取入球。

馬歷堤曼能傳善射

美國中場馬歷堤曼在首戰的個人表現優異，在比賽中充分展現了出色的創造力和關鍵傳送能力，全場傳球成功率接近8成，並創造了3次入球機會及交出1次關鍵助攻。再者，效力利華古遜的堤曼本身擅長中距離射門，球會賽事經常放冷箭得手，而在大勝巴拉圭一役個人亦有5次起腳攻門。由於今仗對手澳洲在首戰展現出色的防守組織，馬歷堤曼在禁區外的遠射威脅以及創造力，絕對可以影響大局。

澳洲首戰憑防守組織加上兩度反擊得手，爆冷以2:0擊敗土耳其，全場控球率僅得28%，更被對手狂轟30次射門，全靠門將柏德列柏治屢救險球才力保不失。預料澳洲今仗面對攻力強橫的美國，戰情將會相若，惟陣中突擊點翼鋒伊蘭觀達已經曝光，對手防線必定嚴加防範，今仗袋鼠軍恐怕難再偷雞。馬高