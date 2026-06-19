世界盃2026｜中場要道易守「蘭」攻 摩洛哥入球必少

蘇格蘭 VS 摩洛哥

Now 618、616台周六早上6:00直播

推介：入球大細 [2/2.5] 細

摩洛哥首戰靠嚴密防守與巴西分庭抗禮，等閒之輩難越雷池半步，有覆蓋範圍極廣的艾拿奧爾在中場瞻前顧後，必可助摩軍於明早C組分組賽第2輪成功阻止蘇格蘭推進，預計今仗兩隊入球偏少，入球大細2/2.5球「細」屬穩陣之選。

摩洛哥首戰1:1賽和出線熱門巴西，全場僅被攻門12次，預期入球值亦被限制在1.26，故搶得這一分全憑滴水不漏的防守，中場艾拿奧爾瞻前顧後成無名英雄，除該仗的跑動距離高達11.78公里冠絕全場外，同時交出8次前場壓逼及3次射門，包括一記極具威脅的遠射，可見這位羅馬中場球味十足。考慮到艾拿奧爾面對個人能力極強的森巴軍團都可有如此全面表現，今場對蘇格蘭時，必可繼續助球隊穩中求勝。

預料蘇格蘭只求1分

雖然蘇格蘭賽前排C組首名，但上仗以一球險勝海地其實吃盡苦頭，全場僅兩射中目標，威脅有限。加上蘇軍現時有3分在手，必以保住不敗為大前提。既然雙方皆不敢冒進，入球偏少合情合理。馬高