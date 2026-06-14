世界盃2026｜氣勢波「蘭」壯闊 日本坐和望贏

荷蘭 VS 日本

Now 618、616台周一凌晨4:00直播

推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

日本近期友賽氣勢凌厲，直落6場全勝兼攻守兼備，整體配合愈見成熟。藍武士更有中場久保建英近況火熱，突破及最後一傳同樣具威脅，有力領軍於今晚世界盃F組首輪撕破荷蘭防線，讓球日本受讓平手/半球的「客勝」值得追捧。

日本近6場熱身賽全勝，先後擊敗巴西、加納、玻利維亞、蘇格蘭、英格蘭及冰島，含金量十足。藍武士6戰共入11球僅失2球，其中5仗保持清白之身，攻守表現同樣穩定。外界普遍認為這支日本隊已具備抗衡歐洲強隊的實力，教練森保一亦直言球隊目前攻守平衡，有力擊敗任何對手並以晉級8強為目標。

荷蘭啞火難靠

日本進攻同樣悅目，攻擊中場久保建英更是隊中創造力核心。這名皇家蘇斯達球員於今屆世界盃亞洲區外圍賽交出4球8助攻，直接參與入球數達雙位數。其傳球成功率高達86%，無論創造機會或場均突破數據皆名列隊內前茅。面對歐洲球隊高大後衛時，久保建英經常憑靈活走位及細膩腳法突破防線，甚至送出致命直線，今仗絕對有力為荷蘭製造麻煩。

荷蘭雖然防守穩健，但前線攻力卻明顯不足，近期在友賽中更陷入難以入球的困境。上仗對烏茲別克，橙軍只能靠加普的兩球12碼才驚險反勝2比1，主帥朗奴高文賽後亦感嘆球隊在運動戰中缺乏入球板斧。今面對防守紀律性極高的日本，荷蘭隨時又老鼠拉龜，破門乏力。馬高