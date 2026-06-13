世界盃 | 效率與技術結合 森巴單車蛻變「摩」托

意大利盛產跑車且工業發達，來自意國的名帥安察洛堤將現代化工業的高效注入巴西足球，侊如讓森巴軍團單車變摩托。這支五屆冠軍近期錄得三連勝兼轟入11球，蛻變成效率與技術兼備的勁旅。而以效率見稱的翼鋒拉芬夏比洛尼更為表表者，今仗勢領軍力壓摩洛哥。讓球盤進取地選主讓一球「主勝」。馬高

安察洛堤的工業革命

這場單車變摩托的「工業革命」在近期表現漸見成效，巴西近期熱身賽走勢凌厲，錄得三連勝兼合共轟入11球，場均入球逾3.5，效率驚人。球隊前場的射門轉化率大幅提升，這全歸功於意大利主帥安察洛堤的戰術。他摒棄了過往繁複無謂的個人盤扭，透過更快速的傳送和走位撕破對手防線，將意式跑車的高效率與南美足球的細膩技術完美結合，成功讓球隊蛻變成效率和技術兼備，讓久違的森巴足球的皇者風範重現人前。

拉芬夏完美契合安帥體系

效力巴塞隆拿的翼鋒拉芬夏比洛尼雖然技術出眾，但甚少賣弄腳法，將快、狠、準三個字演譯得盡致淋漓。這名28歲翼鋒今季在為巴塞隆拿在各賽事共上陣33場，共交出21入球和7次助攻，入球參與率極高。除進攻外，他更不惜氣力在前場壓迫，並精準地將控球權轉化為實際射門機會。這種實用的踢法完美契合安帥體系，是前線最可靠輸出點。

摩洛哥早前雖被加冕為非洲國家盃盟主，但主要是在對手因爭議被褫奪資格後補上，其非洲冠軍身分存在一定水分。這隊上屆賽事殿軍雖然防守組織嚴密，但面對星光熠熠的巴西時，球員個人質素難免處於全面下風，久守必失下，最終難逃一敗。

馬高推介

讓球 [-1] 主勝

巴西 2:0 摩洛哥

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