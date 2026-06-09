國際賽｜伊拉克靠韌入圍 「半主」重任可委

伊拉克 VS 委內瑞拉

香港時間周三早上9:00開賽

推介：半全場「和-主」

伊拉克闊別40年再度踏上世界盃舞台，靠着堅韌與紀律殺入決賽周，不能看輕。球隊前線有外流英甲的前鋒艾哈馬迪衝鋒槍陷陣，力足於明早中立場友賽委內瑞拉時最終奠勝，可敲半全場「和-主」。

2026世界盃是伊拉克歷史上第二次出席的決賽周，對上一次已是40年前的1986墨西哥世界盃，當年3戰全敗只入一球。不過伊拉克近年進步神速，從2017年世界排名120開外，9年間升至現時的第57位。同時，伊拉克是今屆世界盃最後一支出線隊伍，過程可謂過五關斬六將，由2023年11月亞洲區第一圈起歷時兩年半，前後要踢21場外圍賽，是決賽周48隊中，踢最多外圍賽的球隊，其鬥志及韌力十分令人讚嘆。

伊拉克的澳洲主帥阿諾特最擅長穩守突擊戰術，上屆就領袋鼠軍殺入16強，預料今屆以同樣戰術帶領伊拉克，加上鋒線有曾踢英超的前葉士域治前鋒艾哈馬迪作開路先鋒，今場領軍對委內瑞拉，正好表現先求穩守再伺機而動的原則。半全場「和-主」有6.8倍分頭十足，不妨一試。加利李爾