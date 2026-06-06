國際賽 | 波斯尼亞擅急攻 擸埋士「巴拿」撳住砌

雖然波斯尼亞以韌力著稱，但長傳急攻亦有一手，隊中有助攻力強的翼衛阿馬達迪不斷傳中，有力於今晚友賽在中立場對巴拿馬時，由頭贏到尾，半全場「客-客」合情合理，誠意推介。加利李爾

波斯尼亞已各賽直落7場不敗，早前在世盃外附加賽4強與決賽均憑互射12碼晉級，包括爆冷淘汰大部分時間少打一人的意大利，可見韌力十足。特別留意，波斯尼亞上場友賽雖然只能主場悶和北馬其頓，不過該仗迪斯高及哥拉辛拿斯兩位名將皆無上陣，未能反映真正實力。



人腳上，波斯尼亞有帶刀侍衛阿馬達迪在陣，面對巴拿馬勝算再高一籌。這位效力賓菲加的右翼衛出擊力甚強，聯賽場均1.61次成功盤扭，比葡超9成的後衛還要多，附加賽決賽對意大利一役，個人更創造6次機會成全場最多，其助攻威脅必可助波斯尼亞早開紀錄。尤其考慮到巴拿馬對上兩場共失8球，防線不堪一擊，半全場「客-客」屬合理之選。

加利李爾推介

半全場「客-客」

香港時間周日凌晨3:00開賽