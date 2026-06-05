國際賽｜挾大勝餘威 海地再贏值捧

海地 VS 秘魯

香港時間周六早上8:00開賽

推介：讓球主客和 [-1] 和

海地近年積極招攬大量血統兵的策略奏效，鋒線更有英超冒起的鋒將威爾遜伊斯多領銜，明早友賽中立場對秘魯絕對具備勝望，預計小勝一球問題不大，讓球主客和不妨直取主隊讓一球的「和」。

海地上仗面對紐西蘭，在場面上取得壓倒性優勢，全面控制比賽節奏下，最終以4：0徹底擊敗對手。這場勝仗正正反映出海地國家隊銳意改革的成果，他們成功徵召了多名具備實力的血統兵入伍，這些球員大多在歐洲聯賽效力，戰術素養及個人技術皆相當出色。這批生力軍的加入，不僅大幅提升了海地的中場控制力與身體對抗性，更讓球隊的整體攻守轉換變得更為流暢。

海地陣中有超過半數的球員出生並效力於歐洲各地，如法國、比利時及荷蘭等。這些球員具備現代職業足球的系統化訓練基礎，加上海地球員普遍擁有出色的身體質素、速度與個人突破能力。進攻主力前鋒更有效力英超新特蘭的威爾遜伊斯多坐鎮。這位25歲射手今季在英超表現搶眼，在聯賽上陣32場，當中11次正選，累積上陣1158分鐘。在有限的出場時間內，他合共攻入6個聯賽入球，展現極高把握力。這名速度與射術俱備的前鋒今季合共起腳43次，當中有17次中目標，預期入球數為4.75球，實際入球量卻遠超預期，足證其射術精湛及門前觸覺敏銳，今仗勢成秘魯防線的心腹大患。

相比之下，世界排名較高的秘魯狀態低迷，作客表現極差，近8場客戰僅錄得2和6負的劣績。而球隊在南美洲區外圍賽表現慘不忍睹，18戰只得2勝6和10負只排尾2，期間合共只攻入6個入球，失球卻多達21球，鋒力極度疲弱。在未能晉身世界盃的情況下，更是欠缺戰意，實難寄予厚望。馬高