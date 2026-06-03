國際賽 | 荷蘭照抄阿仙奴悶蛋戰術 入球細當收「利」息

荷蘭今屆點兵以英超球員為骨幹，26人大軍名單之中，合共有15名英超兵。當中3名主力中堅雲迪積克、雲迪雲及雲赫基皆極善頂，絕對能在死球戰術中，對敵軍防線造成極大威脅。今仗對手阿爾及利亞的防守組織能力強，後防極韌，預計兩隊的入球數字偏少，推介入球大細兩球半「細」。馬高

橙色軍團後防7名英超兵水準有保證

早前由朗奴高文帶領的荷蘭公布世界盃最終26人大軍名單，其中共有15名英超兵，包括3名門將及7名後防球員，整條防線的防守質素甚具保證。反而，過往盛產頂級翼鋒和射手的荷蘭，在鋒線上卻出現青黃不接的問題，加普及剛傷癒的射手迪比仍難以獨力擔起重任，球隊在外圍賽只能兩度跟實力較接近的波蘭打成1:1平手。荷蘭在今屆決賽周能走多遠，跟其防守表現有極大關係，防線穩健度及集中力將直接決定球隊的最終命運。

仿傚兵工廠苦練死球

既然前線火力不足，荷蘭主帥朗奴高文決定針對死球戰術下苦功。陣中3名主力中堅雲迪積克、雲迪雲和雲赫基皆極善頂，經常在死球戰術中產生巨大威脅。這3名帶刀侍衛在今季英超聯賽合共攻入13球，強大的制空能力，足以彌補球隊的進攻質素。高文坦言，考慮到北美賽區酷熱的天氣，死球及界外球戰術能有效節省體力，並明言會以阿仙奴的死球戰略為藍本。面對密集防線，橙色軍團的高空轟炸絕對是破局關鍵，尤其面對着重防守的對手時，其死球戰術更顯重要。

阿爾及利亞的防守紀律性極高，絕對不輕易給予對手進攻空間。在非洲國家盃的防守表現相當亮眼，5場賽事有3場保持不失，合共只失3球，防線極韌。預計今仗阿爾及利亞面對實力稍佔優的荷蘭，會採取穩守突擊策略，這勢必令前線創力一般的荷蘭面臨嚴峻考驗，一場入球偏少的悶戰在所難免。

馬高推介

入球大細 [2.5]球 細

荷蘭 1:0 阿爾及利亞



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