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中北冠｜晉級靠開火 博托盧卡繼續「斯」殺

波盤王
更新時間：08:00 2026-05-30 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-30 HKT

托盧卡 VS 堤格雷斯
YouTube周日早上8:00直播
推介：球隊入球大細主隊 [1.5] 大

托盧卡把握力奇準，即使決賽亦有權照攻，有狀態火熱的保連奴費南迪斯領銜攻堅，勢於明早中北美洲冠軍球會盃決賽，憑主場之利狂轟堤格雷斯，球隊入球大細主隊1.5球的「大」穩開。

托盧卡於今場中北冠決賽佔主場之利，皆因決賽場地是按兩支決賽球隊在淘汰賽的表現而決定，而托盧卡其實跟堤格雷斯同樣得6勝2負失7球，不過共入18球令得失球多出足足8球，再加上場均7.7次中目標攻門屬賽事最多，足證這支墨超首階段冠軍完全憑極猛火力殺入決賽。前鋒保連奴費南迪斯共入8球屬中北冠神射手，上佳表現更令他暌違6年再獲葡萄牙國家隊在3月友賽徵召，雖然最終還是落選世界盃26人名單，不過亦證明這位33歲射手的實力獲得認同。

客軍堤格雷斯今屆3場作客1勝2負只入兩球，遠征啞火，而且對賽往績只得1勝8負，未踢心理上已先輸一仗，今場作客預料捱打。惟效力堤格雷斯11季的傳奇射手基格納離隊在即，眾將或上下一心以冠軍餞行，最終勝負難料。球隊入球大細主隊開出1.5球的「大」既然有2.08倍合理分頭，反而更穩陣。加利李爾

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