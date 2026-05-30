歐聯｜全民皆「兵」 聖日耳門衛冕在望

巴黎聖日耳門 VS 阿仙奴

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推介：主客和和

衛冕冠軍的巴黎聖日耳門晉級過程說服力十足，而且防守實力不容忽視，表現全面。該隊有擅長後上突襲的夏基美隨時好夢重溫，有力於今晚歐聯決賽於匈牙利中立場跟阿仙奴的帶刀侍衛大鬥射術，預料雙方法定時間或難分勝負，可敲主客和的和。再考慮到往績佔優，冠軍再補一注巴黎聖日耳門亦無不可。

巴黎聖日耳門自殺入淘汰賽後，表現一圈比一圈上力，16強及8強先後淘汰兩大英超勁旅車路士及利物浦，其中對紅軍更是兩回合合計4:0完勝兼零封；4強則6:5淘汰在德甲破盡入球紀錄的拜仁慕尼黑，首回合更一度5球中目標攻門全部得手，足證攻守兼備。教練安歷基更直言聖日耳門的防守表現經常被人忽視：「球迷總是談論前鋒的入球助攻，卻從未關注他們在防守的貢獻，其實任何球員在無球時都必須防守，籃球亦然，否則不可能贏。」

故此，聖日耳門要求進攻球員回防，但同時防守球員亦有不俗進攻造詣，傷癒復出的夏基美正是表表者。這位右翼衛今季各賽共交出5入球10助攻，今屆歐聯貢獻6記助攻更是所有球員並列最多，能傳善射名副其實帶刀侍衛。其實夏基美於大賽後上入球已屬司空見慣，上屆歐聯決賽正是這位27歲摩洛哥隊長先開紀錄，為5球血洗國際米蘭掀起大勝序幕，今場再次成功後上得手亦不足為奇。

阿仙奴有身高優勢

而新科英超冠軍阿仙奴的猛將則集中在防線，9場清白之身屬今屆36隊最多，堅壁清野。4強次回合1:0擊敗防守硬朗馬德里體育會，雖然憑布卡約沙卡門前掃入奠勝，不過兵工廠全場空中成功爭奪14次，比對手還要多3次，再考慮到防線全屬加比爾馬加希斯等善頂之輩，死球身高優勢明顯，配合領隊阿迪達今季英超賴以成功的沉著控球踢法，有力抗衡。

預料今場決賽張力十足，大部分時間互相制衡，法定時間不分勝負機會不低，主客和的和十分值博。同時考慮到上屆歐聯4強聖日耳門兩回合都能贏波，心理層面佔優，冠軍球隊巴黎聖日耳門亦是穩陣之選。加利李爾