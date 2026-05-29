瑞超｜艾夫斯堡夠硬朗 有力一球克「迪」

奧基廸 VS 艾夫斯堡

HOY 76台周六凌晨1:00直播

推介：讓球主客和 [+1] 和

艾夫斯堡現時在瑞典超級聯賽中排第4位，實力上當較今場對手，在16隊中排包尾的升班馬奧基迪高，然而，從艾夫斯堡的進攻並不高，近5仗只入6球，能連續5場保持不敗，主要靠防守，尤其中場悍將麥路臣場均有12.8次防守貢獻為全隊最高，有其坐鎮下，球隊可望穩中求勝，博其僅勝一球，讓球主客和客讓一球「和」。

瑞超現時除榜首天狼星一支獨秀之外，另有3隊得分17分，艾夫斯堡是其中之一，卻因得失球差排第4 ，球隊4勝5和1負的成績，論勝率未算高，而合共僅入14球，場均1.4球的火力反映實力未算強，能排在上游主要靠防守。冰島國腳麥路臣在中場的位置感和精準攔截，成為防線前最佳屏障，在剷球和攔截數目皆為全隊最高，連封阻對方射門的次數亦為隊中第二多。有其壓陣，艾夫斯堡縱未有強攻本錢，仍足以取得優勢。

升班馬奧基迪明顯水平較次，僅靠鬥志仍未足以在瑞超站穩，現時僅得5分包尾，猶幸在主場4戰錄2和2負，合共仍5個入球，面對攻力未算突出的艾夫斯堡，或有力稍為糾纏。馬高