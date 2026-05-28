南自盃｜有力後發先至 博小保加「和主」

小保加 VS 天主教大學

HOY 76台周五早上8:30直播

推介：半全場「和主」

南美自由盃D組最後一輪生死戰，阿根廷班霸小保加將坐鎮主場，迎戰智利球隊天主教大學。小保加上次交手時作客以2:1取勝，說明在實力上佔優。同時，球隊首席射手梅倫堤爾今季聯賽已交出5個入球及2次助攻，射門慾和把握力皆強，必成關鍵。預料今仗小保加面對客軍死守，需時間破局，推介半全場「和主」。

雙方在今屆分組賽首循環碰頭，小保加作客以2:1力克天主教大學，在主場優勢極明顯的南美足球來說，足以反映實力上有明顯優勢。小保加上仗在主場對高士路，全場控球率高達54%，狂轟28次射門及10次中目標，預期入球更達2.29球，形勢完全碾壓對手。可惜在佔盡優勢下，小保加末段更有入球被VAR取消，最終才被逼和1:1。小保加目前在D組形勢緊湊，現時要出線必須擊敗對手，今仗戰意毋庸置疑。

小保加今仗要全取三分，將極度依賴主力射手梅倫堤爾的發揮。這位烏拉圭前鋒今季表現相當穩定，在聯賽上陣共979分鐘，交出5個入球及2次助攻。更值得留意的是，他的射門慾強和準繩度高，今季聯賽已有31次射門，當中13次中目標。在上仗對高士路時梅倫堤爾展現出極佳狀態，不但先開紀錄，開賽僅15分鐘便接應柏利迪斯助攻破網，全場更極具威脅。可惜小保加在被追平後，下半場更有入球被吹走。當時他在比賽末段成功將皮球送入網窩，但VAR判定隊友手球在先入球無效。儘管如此，這名射手在前線的巨大破壞力，今仗誓必成為撕破對手防線的最強武器。

天主教大學半場必保守

天主教大學近績一般，球隊上仗在聯賽以1:2不敵高路高路，近6戰2勝3和1負，狀態明顯回落。在自由盃分組賽5戰暫得7分，但實際亦僅得5個入球，攻力平庸。今仗作客阿根廷，天主教大學在戰術上必先求和，上半場料會派出重兵全面退守。預料小保加半場將受制於客軍的密集防禦，換邊後才能憑藉火力打破僵局，順利全取三分。馬高