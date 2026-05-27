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歐協聯決賽 | 超前部署養精蓄銳 「簡」單主勝撐水晶宮捧盃

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-27 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-27 HKT

水晶宮為捧盃韜光養晦，而且在歐協聯的晉級過程韌力十足，今晚一場過踢決賽，甩轆的可能極低。球隊有新晉法國國腳中堅麥辛斯拿確斯鎮守中路，勢於今場在德國中立場的決賽中，力克級數有別的華歷簡奴，讓球開出主隊僅少讓平手/半球，實屬筍盤，「主勝」萬勿錯過。加利李爾

近4仗留力為捧盃

水晶宮雖然對上4場各賽僅錄2和2負，但近況絕對不能作準，皆因最後數輪聯賽都作出不同程度輪換，而且領隊加斯拿曾提出對阿仙奴的聯賽煞科戰提早一日舉行，好讓球隊有更多時間回復，不過最終未獲接納，故近4場各賽不勝或多或少有一定保留，甚至可說是為今場決賽提前部署。

水晶宮雖然對上4場各賽僅錄2和2負，但近況絕對不能作準，皆因最後數輪聯賽都作出不同程度輪換，而且領隊加斯拿曾提出對阿仙奴的聯賽煞科戰提早一日舉行，好讓球隊有更多時間回復，不過最終未獲接納，故近4場各賽不勝或多或少有一定保留，甚至可說是為今場決賽提前部署。

水晶宮晉級似難實易

　　水晶宮的晉級過程雖然偶有風浪，如16強附加賽及16強對辛連斯基及AEK拉亞拿卡的首回合，都未能贏波，但最終都過了關，反映曾領法蘭克福贏過21至22歐霸冠軍的加斯拿，深諳歐戰晉級竅門，今晚一場過踢決賽，反而更值得信賴。人腳上，水晶宮不單止有多名國腳壓陣，當中更有不少屬世界盃具爭標實力的大國。中堅麥辛斯拿確斯今季長時間保持高水準，三月首獲法國國家隊喼帽，最近更力壓班捷文柏華特等經驗戰將，入選世界盃26人大軍名單，表現貨真價實。加上麥辛斯拿確斯歐協聯共入兩球，比聯賽還要多1球，今場領軍穩守之餘，隨時死球建功亦不足為奇，令水晶宮勝算再添一籌。

　　西甲代表華歷簡奴則全隊只有兩人有機會踢世界盃，其中一位摩洛哥國腳艾克賀馬治不但三月已落選，而且今場因傷上陣成疑，球員級數進一步削弱。讓球開出主隊僅少讓平手/半球，慎防轉盤「主勝」有買趁手。


加利李爾推介
讓球[0/-0.5] 主勝
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