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自由盃 | CA普拉坦斯 「泰」然搶分晉級

波盤王
更新時間：06:59 2026-05-27 HKT
發佈時間：06:59 2026-05-27 HKT

CA普拉坦斯防線頗有韌力，加上要成功搶分才有望出線，戰意必強。該隊有翼鋒薩比奧拉充當突擊先鋒，明早於南美自由盃E組作客無欲無求的哥連泰斯，有力搶分，讓球主客和受讓一球的「客勝」有不俗分頭，十分值博。


賽前於E組排次席的客軍CA普拉坦斯，僅兩分領先第3位的聖達菲，雖然手握小組頭2的出線主導權，但聖達菲最後一輪對榜尾的彭拿路，搶分機會極高，故CA普拉坦斯今場必須至少和波才有望晉級。


其實CA普拉坦斯防守統計十分不俗，場均成功搶斷11.2次及成功攔截17次，分別排自由盃32隊第4及第6多。防線明顯習慣受壓，更有利快馬突擊。翼鋒薩比奧拉場均成功扭過對手2.8次屬全隊最多，加上5場自由盃共交入球助攻各一，有力偷襲得手。

主隊篤定首名戰意成疑


榜首的主隊哥連泰斯已4分遙遙領先，今場只屬例行公事，大有可能派副選上陣，戰意成疑且實力或有削弱。再者，上季首席射手尤尼艾拔圖近13場各賽只入1球，狀態低迷，今場不宜高估。預料客隊坐和望贏，讓球主客和受讓一球的「客勝」有2.1倍，當然直取。

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讓球主客和[+1] 客勝
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