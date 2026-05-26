南自盃｜見機行事 學生隊主場「一」決生死

學生隊 VS 麥德林獨立

HOY 77台周三早上8:30直播

推介：總入球[1]

學生隊守強攻弱，且控球能力平平，只能看準時機與對手一決雌雄。該隊有寶刀未老的門將梅斯利拿力拒來犯，勢於明早南美自由盃A組生死戰，跟同樣攻力一般的麥德林獨立一球定生死，總入球[1]開出機會不低，絕對可敲。

主隊阿甲代表學生隊賽前排小組第3，僅1分落後次席的客軍，今場必須贏波才可搶佔頭2出線16強，目標鮮明。不過，學生隊於今屆自由盃5戰只入5球而失5球，場均控球率僅43.4%，32隊中只排第26，加上對上兩場各賽均0:1敗走，故即使今仗主場出擊，亦未必有能力向對手施壓。猶幸烏拉圭門將梅斯利拿表現依然神勇，自由盃場均3.8次撲救亦算不俗，良好表現更令這位38歲老將闊別國家隊4年後重新入選，並在3月友賽作客1:1迫和英格蘭一役作出4次撲救成不敗功臣，今場勢可領導防線不致多失。

客軍麥德林獨立今季飽受雙線作戰之苦，哥甲僅於20隊排第11，自由盃5戰亦只入6球，攻力平平。特別留意，麥德林獨立於自由盃場均前場成功逼搶1.4次，在32隊排尾2，加上形勢使然和波亦可達成出線目標，今場多數縮後伺機反擊。預料兩軍一球決勝負，總入球[1]誠意推介。加利李爾