德甲｜中堅助攻「邦」到手 博狼堡僅勝上岸

柏達邦 VS 禾夫斯堡

beIN SPORTS CONNECT周二凌晨2:30直播

推介：讓球主客和 [+1] 和

禾夫斯堡首回合已發揮超水準，未能領先完全欠運，次回合有力法定時間內解決對手。有組織力一流的中堅高利亞拉基斯於後場策動攻勢，勢於今晚德甲升班附加賽次回合作客有前無後的柏達邦時延續優勢，讓球主客和客隊讓一球的「和」屬合理之選。

雖然客隊禾夫斯堡因排德甲第16而要淪落至出戰升班附加賽，但近6場聯賽僅輸1場，其實走勢不算太差。首回合即使只悶和0:0，然而狼堡全場攻門17對2次，及成功傳球512對261次，足證長時間控制戰局，而前半場傳球更達310對80次形勢全面佔優，可見兩軍實力差距巨大。考慮到狼堡今場作客未必大舉搶攻，但控制場面必定不成問題，完成贏波任務機會極高。

而禾夫斯堡要繼續以傳球控制形勢，中堅高利亞拉基斯是勝負關鍵。這位希臘中堅首回合表現進取，3次創造機會屬兩隊最高。高利亞拉基斯有如此出色的後場組織能力，皆因狼堡善打3中堅陣式，而身為左中堅的他有不少機會到三閘線傳中，加上其精準落點，故首回合能造出預期助攻值0.85，不足為奇。另外，作為後衛的高利亞拉基斯本身踢法十分進取，今季聯賽已收穫4個入球，屬球隊第3多，後上入楔甚具威脅。狼堡有高利亞拉基斯的長傳輸送及後上突入，有力在張力十足的環境下打破僵局。

柏達邦主場有前無後

主隊柏達邦則近6場各賽只錄1勝，走勢平平，然而主場表現大開大合，近10場作東全部均有入球及失球，今場有力破蛋。預料客隊實力佔優，加上後半場持續製造機會，勢可贏一球達成護級目標，一於取讓球主客和客讓一球的「和」。加利李爾