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英超｜戰意凌駕一切 捧韋斯咸「主勝」

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-24 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-24 HKT

韋斯咸 VS 列斯聯
Now 630台今晚11:00直播
推介：讓球 [0/-0.5] 主勝

韋斯咸在英超煞科戰主場對列斯聯，上演生死一戰。鐵錘幫今仗必須全取3分並寄望熱刺落敗方可成功護級，相比起早已上岸的列斯聯，在鬥志及求勝心上無疑遠勝對手。中場核心馬迪奧斯費南迪斯今季表現極為突出，多項數據冠絕全隊，可推動球隊爭勝。戰意高昂下鐵錘幫必於開局即展開猛攻，推介半場讓球平手/半球「主勝」。

賽前排第18的韋斯咸護級形勢岌岌可危，球隊近期經歷聯賽3連敗，近5場英超僅入3球，表現令人擔憂。然而，來到煞科日韋斯咸已再無退路，今仗必須擊敗列斯聯，並寄望競爭對手熱刺全失三分，才能奇蹟保住英超席位。因此，鐵錘幫在搶分動力及爭勝決心上，絕對凌駕於無慾無求的列斯聯。事實上，韋斯咸主場作戰並非毫無競爭力，前仗在主場對阿仙奴時表現絕不失禮，全場更錄得9次射門，展現出不俗的進攻威脅及拼搏精神。

雖然韋斯咸整季表現欠佳，但年僅21歲的中場馬迪奧斯費南迪斯是陣中最大亮點。這位年輕小將以充滿活力及全能的表現贏得廣泛讚譽，聯賽場均3次成功攔截、5.4次奪回控球權、共35次突破防線傳球等多項關鍵指標均為隊中前3。領隊紐奴亦盛讚其工作態度及技術，認為他在中場為球隊提供動力。名宿艾殊利威廉士在節目中更形容他為「一股清泉」，讚揚他能從容地退至中堅位置指揮若定，並在觸球及傳球數據上統治中場。今場護級生死戰，狀態大勇的M費將是球隊爭取奇蹟的關鍵核心。

列斯聯無心戀戰

作客的列斯聯早已宣告上岸，煞科戰只是例行公事，加上近期戰意明顯回落，上仗對白禮頓一役全場竟只錄一次射門，在已無鬥心下出戰，最終卻幸運地贏波而回，今場面對戰意較佳的主隊韋斯咸實難有作為。馬高

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