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德國盃 | 最強火力 vs 脆弱防線 拜仁可名留青「史」

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-23 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-23 HKT

拜仁慕尼黑暌違德國盃多年，爭冠動力必增，加上強大火力已創歷史新高，有力狂數史特加。拜仁有新晉國腳中場蘭納特卡爾隨時後上突襲，勢於今晚德國盃決賽大破防線脆弱的史特加，讓球開出主隊只少讓一球/球半實屬筍盤，「主勝」萬勿錯過。加利李爾

拜仁對史特加往績一面倒


雖然拜仁慕尼黑廿次奪冠是德國盃歷史上最多一隊，但原來這支新科德甲冠軍對上5屆連決賽都不入，今次入決賽鬥心必強。往績上，拜仁對史特加具壓倒性優勢，包括聯賽兩循環作客大勝5:0及主場贏4:2，連同季初超級盃贏2:1，各賽已錄跨季5連勝對方，心理上先勝一仗。

恐怖攻力-入球多過舊紀錄21球


數字上，拜仁今季入球屢創新高，上周德甲煞科日主場5:1大勝科隆後，聯賽34戰入122球，不但超越德甲史上單季入101球這舊紀錄有21球之多，更是歐洲5大聯賽有紀錄以來第2多，僅比1947至48球季拖連奴在意甲攻入125球少3球。


拜仁攻力無出其右，鋒線粒粒皆星固然重要，但今場決賽要達成大勝任務，進攻中場蘭納特卡爾表現更有保證。這位18歲小將今季各賽已交出9入球7助攻，能傳善射，良好表現更令他壓倒隊友湯比斯卓夫入選德國世界盃26人名單，故今場決賽必盡情表現以證實力，甚至為自己在世界盃爭取更多上陣時間。


力爭衛冕德國盃冠軍的史特加，近5場亦2勝3和未嘗一敗，惟只因對手實力平平，即使主場對護級分子雲達不來梅都只能各一言和，走勢的水分甚高。再者，史特加已直落6仗未能保清白之身，其間共失12球，防線不堪一擊實難信賴。讓球開出主隊只少讓一球/球半，「主勝」慎防轉盤有買趁手。


加利李爾推介
讓球 [-1/-1.5] 主勝
香港時間周日凌晨2:00開賽

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