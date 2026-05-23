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女子亞冠盃|東京綠茵具說服力 波膽好分成誘「茵」

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-23 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-23 HKT

東京綠茵女足晉級過程說服力十足，而且陣上態度積極，表現必有保證。今日有狀態大勇的翼鋒鹽越柚步壓陣，力足於女子亞冠盃決賽中，力克消耗巨大的內古香女足，波膽2:0及3:0對碰最正路。加利李爾

女子亞冠盃已到決賽階段，東京綠茵女足晉級過程顯示極強攻力，8強戰先5:0大勝拉古拿駿馬女足，4強戰再3:1力克墨爾本城女足，兩場共22次中框攻門，火力強得令人咋舌。陣中翼鋒鹽越柚步甚具威脅，這位日本國腳於4強贏墨爾本城一役，個人梅開二度，分別上半場接應傳中門前掃入，下半場則乘對方門將撲出不遠，補射入網鎖定勝局，兩球都顯示敏銳的門前觸覺。

北韓代表內古香女足4強則驚險得多，下半場落後一球下2:1反勝水原FC女足晉級，惟全場6次攻門比對手還要少3次，尾段捱打下，能不致多失實屬有運。今場級數差距明顯，一於掃齊波膽2:0及3:0。


加利李爾推介
波膽2:0 / 3:0
HOY 76台今日下午1:00直播

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