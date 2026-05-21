比甲｜贏波封王在望 布魯日必贏夠兩球

梅赫倫 VS 布魯日

香港時間周五凌晨2:30開賽

推介：讓球主客和 [-1] 客勝

儘管在比甲常規賽只能以次名完成，布魯日在冠軍階段的賽事卻盡顯超班實力，8場錄7勝1負，現時在尚餘兩輪賽程下以4分領先聖基萊斯聯，只要今晚作客梅赫倫時全取3分即可提早封王。希臘翼鋒索利斯質素大超班，在近8戰一人交出6個入球加8次助攻，領軍贏多於一球無難度。推介讓球主客和客讓一球「客勝」。

在歐聯有出色表現的布魯日在比甲的常規賽階段完成後，仍落後上屆冠軍聖基萊斯聯，踏入最終冠軍階段，球隊表現越發出色，在8輪賽事中贏得7場，合共射入25球，盡顯實力，尤其在上仗以5:0大勝聖基萊斯聯後，即以4分之差反先，今仗對梅赫倫時全取3分，即可重奪聯賽冠軍。

索利斯能傳善射

布魯日的希臘翼鋒索利斯這8仗交出6入球加8助攻，參與球隊逾半入球，狀態勇極一時。此子今季在各賽共射入20球另添27次助攻，在比甲顯得大超班，有其助陣，在冠軍組敬陪末席的梅赫倫只能輸少當贏。馬高