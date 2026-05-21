歐霸｜C朗爭沙特首冠 艾納斯「克」敵有法

艾納斯 VS 達馬克

香港時間周五凌晨2:00開賽

推介：波膽2:0

年薪高達2億歐元的C朗拿度落戶沙特職4季，至今仍然未為艾納斯贏得任何重要錦標，今晚在主場舉行的聯賽煞科戰對護級區的達馬克，定必全力求勝，以捍衛其尊嚴。以艾納斯季內主場近9成的勝率，加上場均2.6球的火力，贏波應無疑問，推介波膽2:0有不俗回報。

4年前，坐擁全球最多資金的基金，沙特公共投資基金（PIF）宣佈其鴻圖大計，收購國內傳統四大球會，不惜天價從世界各地找來名牌巨星加盟，以圖在世界足球版圖上割據一方。其中，曾三度在聯賽封王的艾納斯更以天價薪酬，找來前金球獎得主C朗拿度作為生招牌。

據報艾納斯給C朗拿度開出每年2億歐元的巨額保證底薪，可是艾納斯上季不但在亞冠精英盃負於川崎前鋒，聯賽更只能得第3，結果今季降格至亞冠2，可惜上周在其主場舉辦的決賽中，仍再一次飲恨於日職的大阪飛腳。

今季在祖奧菲歷斯加盟後，艾納斯在表現和穩定度上有明顯改善，在聯賽取得極佳開局，在今晚聯賽煞科戰前球隊仍以2分之差領先次席的希拉爾。只要在主場順利在護級邊緣的達馬克身上全取3分，即可重奪失落6季的聯賽冠軍。以球隊的實力，和高達87.5%的主場勝率，取勝應無疑問。

達馬克求1分焗守

作客的達馬克現時距離降班區只有2分，實際上只要打和即可護級成功，今仗大部分時間定必全力退守。預計入球數字不多下，博讓球盤深至兩球/兩球半稍欠吸引力，不如簡單一注波膽2:0，有5.7倍分頭已非常值博。馬高