Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐霸｜C朗爭沙特首冠 艾納斯「克」敵有法

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-21 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-21 HKT

艾納斯 VS 達馬克
香港時間周五凌晨2:00開賽
推介：波膽2:0

年薪高達2億歐元的C朗拿度落戶沙特職4季，至今仍然未為艾納斯贏得任何重要錦標，今晚在主場舉行的聯賽煞科戰對護級區的達馬克，定必全力求勝，以捍衛其尊嚴。以艾納斯季內主場近9成的勝率，加上場均2.6球的火力，贏波應無疑問，推介波膽2:0有不俗回報。

4年前，坐擁全球最多資金的基金，沙特公共投資基金（PIF）宣佈其鴻圖大計，收購國內傳統四大球會，不惜天價從世界各地找來名牌巨星加盟，以圖在世界足球版圖上割據一方。其中，曾三度在聯賽封王的艾納斯更以天價薪酬，找來前金球獎得主C朗拿度作為生招牌。

據報艾納斯給C朗拿度開出每年2億歐元的巨額保證底薪，可是艾納斯上季不但在亞冠精英盃負於川崎前鋒，聯賽更只能得第3，結果今季降格至亞冠2，可惜上周在其主場舉辦的決賽中，仍再一次飲恨於日職的大阪飛腳。

今季在祖奧菲歷斯加盟後，艾納斯在表現和穩定度上有明顯改善，在聯賽取得極佳開局，在今晚聯賽煞科戰前球隊仍以2分之差領先次席的希拉爾。只要在主場順利在護級邊緣的達馬克身上全取3分，即可重奪失落6季的聯賽冠軍。以球隊的實力，和高達87.5%的主場勝率，取勝應無疑問。

達馬克求1分焗守

作客的達馬克現時距離降班區只有2分，實際上只要打和即可護級成功，今仗大部分時間定必全力退守。預計入球數字不多下，博讓球盤深至兩球/兩球半稍欠吸引力，不如簡單一注波膽2:0，有5.7倍分頭已非常值博。馬高

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
16小時前
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
影視圈
14小時前
蔡楚輝攝
天文台｜黃色暴雨警告信號生效 今日大致多雲 最高氣溫約29度
社會
1小時前
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
00:21
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
即時中國
15小時前
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
2小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
15小時前
日女議員被爆疑曾拍AV 網民揪出番號舊片重登榜首
日女議員被爆疑曾拍AV 網民揪出番號舊片重登榜首
即時國際
14小時前
黃雨｜上水打鼓嶺多處水浸 停車場猶如澤國 多輛小巴死火壞車被困
突發
8小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
2026-05-19 19:47 HKT