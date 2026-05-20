挪超｜火力回復 波杜基林特讓兩球照捧

史達 VS 波杜基林特

香港時間周四凌晨0:00開賽

推介：讓球主客和 [-2] 客勝

波杜基林特重現去季的強勁攻力，各賽近4戰共轟14球，展現霸道火力。今仗挪超出征早前的手下敗仗史達，絕對可再次輕取對手。另一方面，進攻中場贊斯侯格近期全面復勇，連續兩戰交出入球和助攻，可助球隊輕鬆拆穿對手防線大勝，推介讓球主客和客讓兩球的「客勝」。

客隊波杜基林特今季挪超表現稍為反覆，惟近期更已重現去季的強勁攻力。在近4戰各賽，球隊合共轟入14球，火力驚人。這支衛冕之師進攻點眾多，讓對手防不勝防。更重要的是，曾效力AC米蘭及法蘭克福的26歲進攻中場贊斯侯格近期全面復勇。這位星級翼鋒在今屆歐聯賽事交出6球及交出5次助攻，為隊中核心，今季聯賽重開卻未能承接去季勇態，直至近兩戰為球隊交出入球和助攻，逐漸回復舊觀，有其穿針引線下，球隊定能撕破敵方防線。

至於主隊史達防守表現慘不忍睹，開季9場已失22球，場均失球高達2.44球，後防形同虛設，兩隊近期交鋒，史達早前作客波杜基林特時曾以0:5慘敗。可見雙方實力差距極大，今仗實難阻擋客軍進襲。馬高