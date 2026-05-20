歐霸｜奪「堡」奇兵壓陣 維拉捧盃在望

弗賴堡 VS 阿士東維拉

Now643台周四凌晨3:00直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 客勝

阿士東維拉近期收放自如，剛戰輕取利物浦鎖定來屆歐聯席位，勢為今場歐霸決賽減壓。中場摩根羅渣士不但上仗交出1入球和1助攻，歐霸亦表現出色，今戰對弗賴堡可望領軍凱旋兼助領隊艾馬利一圓5奪冠軍美夢，讓球盤客僅讓半球/一球，「客勝」機會高唱入雲。

阿士東維拉在上仗英超4:2大勝利物浦，加上歐霸4強次回合主場以4:0狂數諾定咸森林，這些極具說服力的大勝，都充分說明球隊留放有度，總能在重要場合交出頂級表現，大戰值得信賴。

維拉多年來在歐洲賽場未有表現，這份對重溫歐洲冠軍夢的渴望，完美匹配領隊艾馬利對歐霸盃極具執念的態度。以維拉在今屆淘汰賽的強勢表現，連續兩圈輕鬆大數博洛尼亞和森林晉級，極大機會在今場輕取弗賴堡捧盃。

數據顯示，維拉中場摩根羅渣士近期成為最可靠的輸出點，其後上攻門能力，往往令對手難以防範。這位英格蘭新星今季各賽已交出13個入球和10次助攻，絕對是陣中不可或缺的攻擊核心，而歐霸共創造機會27次，其中5次更為黃金機會，兩項數據均在隊中領先。上仗對利物浦，羅渣士全場貢獻1入球1助攻，連同對森林及博洛尼亞的歐霸關鍵戰，他亦持續交出入球及助攻。這種極具威脅的後上殺手本色，勢必成為維拉今仗最強武器。

弗賴堡防線脆弱

而弗賴堡近期防守表現令人擔憂，今季德甲合共失57球，聯賽對上一次作客漢堡一役更單場失掉3球落敗，防線漏洞百出。面對今季在歐霸盃已轟入28球、攻力冠絕列強的阿士東維拉，弗賴堡單薄的防線實難招架。馬高